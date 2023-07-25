Главный кардиолог Самары напомнила о симптомах и факторах риска развития болезней сердца и сосудов

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Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Мария Скуратова:

«Факторы риска развития заболеваний формируются в детском и подростковом возрасте и в дальнейшем становятся частью образа жизни человека. Поэтому первичная профилактика сердечно-сосудистой патологии начинается в детстве. На профилактических осмотрах выявляются врожденные патологии, что позволит вовремя провести хирургическую коррекцию пороков сердца без тяжелых последствий для здоровья ребенка.

Диспансеризация во взрослом возрасте поможет на ранних сроках выявить признаки таких нарушений, как артериальная гипертензия, аритмия, ишемическая болезнь сердца. По итогам обследования пациент получит направление на консультацию врачу-кардиологу.

Позднее обращение к врачу — одна из главных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Зачастую пациенты начинают лечение уже после перенесенной сердечно-сосудистой катастрофы и даже тогда не следуют рекомендациям специалиста.

Итак, когда необходимо обратиться к врачу?

Если вы…

Курите или употребляете алкоголь.

Имеете избыточную массу тела.

Часто ошущаете сухость во рту, жажду.

Сталкиваетесь с повышением артериального давления.

Или отмечаете:

учащенное сердцебиение или приходящие нарушения ритма,

одышку,

боли в области сердца — даже незначительные (пациенты часто ошибочно связывают болевые ощущения с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта);

потери сознания,

отеки нижних конечностей.

Не затягивайте с визитом в поликлинику. Специалист определит тактику лечения, оценит риски развития осложнений, поможет скорректировать ваш образ жизни, если это необходимо. Контроль над течением заболевания будет осуществляться в рамках диспансерного наблюдения. А научиться жить с той или иной патологией, избегать ошибок в приеме лекарств или оказывать поддержку родственнику, который столкнулся с грозной патологией, помогут в Школах здоровья при поликлиниках (Школа артериальной гипертензии, «Жизнь после инфаркта миокарда», «Борьба с атероскалерозом» и другие).

Если в XX веке возраст большинства кардиологических пациентов составлял 45-55 лет, сегодня они «помолодели»: все чаще к нам обращаются люди 35-45 лет.

Помните, корректируя многие вредные привычки: курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, — мы можем предупредить развитие серьезных заболеваний. К ним относятся артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, которая может привести к инфаркту и даже инсульту».

Фото: минздрав СО