Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время специалисты уже закончили восстановительные работы, вода в дома поступает с пониженным давлением.
Елена Лапушкина: по ситуации с водоснабжением ЖК «Лесная долина» в Кировском районе
25 июля поезд с вагоном «КультСамара» с первыми его пассажирами прибыл из Москвы в Самару.
Туристический вагон «КультСамара» совершил свой первый рейс
Встречу откроет «Виниловый вечер», где посетители смогут услышать известные и редкие песни Высоцкого на виниловых пластинках.
В Самарской областной библиотеке для молодежи состоится вечер памяти Владимира Высоцкого
На сегодняшний день число деток, появившихся в Самарской области с помощью ЭКО за счёт средств обязательного медстрахования, превышает 8 тысяч.
25 июля – Всемирный День вспомогательных репродуктивных технологий
Диспансеризация во взрослом возрасте поможет на ранних сроках выявить признаки таких нарушений, как артериальная гипертензия, аритмия, ишемическая болезнь сердца.
Главный кардиолог Самары напомнила о симптомах и факторах риска развития болезней сердца и сосудов
Поединок будет показан в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».
Завтра «Крылья» проведут первый домашний матч в новом сезоне
Самарская область стала уже 21-м регионом, в котором проходят съемки проекта.
В Самарской области стартовали съемки проекта VK «Места»
И выставки лучших работ учеников «Русской Иконописной Школы».
В Самарском Историческом парке состоится открытие III Международного фестиваля христианского искусства «Окно в мир» 
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.49
0.11
EUR 100.36
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный кардиолог Самары напомнила о симптомах и факторах риска развития болезней сердца и сосудов

25 июля 2023 19:50
114
Диспансеризация во взрослом возрасте поможет на ранних сроках выявить признаки таких нарушений, как артериальная гипертензия, аритмия, ишемическая болезнь сердца.

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Мария Скуратова:

«Факторы риска развития заболеваний формируются в детском и подростковом возрасте и в дальнейшем становятся частью образа жизни человека. Поэтому первичная профилактика сердечно-сосудистой патологии начинается в детстве. На профилактических осмотрах выявляются врожденные патологии, что позволит вовремя провести хирургическую коррекцию пороков сердца без тяжелых последствий для здоровья ребенка.

Диспансеризация во взрослом возрасте поможет на ранних сроках выявить признаки таких нарушений, как артериальная гипертензия, аритмия, ишемическая болезнь сердца. По итогам обследования пациент получит направление на консультацию врачу-кардиологу.

Позднее обращение к врачу — одна из главных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Зачастую пациенты начинают лечение уже после перенесенной сердечно-сосудистой катастрофы и даже тогда не следуют рекомендациям специалиста.

Итак, когда необходимо обратиться к врачу?

Если вы…

Курите или употребляете алкоголь.

Имеете избыточную массу тела.

Часто ошущаете сухость во рту, жажду.

Сталкиваетесь с повышением артериального давления.

Или отмечаете:

учащенное сердцебиение или приходящие нарушения ритма,

одышку,

боли в области сердца — даже незначительные (пациенты часто ошибочно связывают болевые ощущения с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта);

потери сознания,

отеки нижних конечностей.

Не затягивайте с визитом в поликлинику. Специалист определит тактику лечения, оценит риски развития осложнений, поможет скорректировать ваш образ жизни, если это необходимо. Контроль над течением заболевания будет осуществляться в рамках диспансерного наблюдения. А научиться жить с той или иной патологией, избегать ошибок в приеме лекарств или оказывать поддержку родственнику, который столкнулся с грозной патологией, помогут в Школах здоровья при поликлиниках (Школа артериальной гипертензии, «Жизнь после инфаркта миокарда», «Борьба с атероскалерозом» и другие).

Если в XX веке возраст большинства кардиологических пациентов составлял 45-55 лет, сегодня они «помолодели»: все чаще к нам обращаются люди 35-45 лет.

Помните, корректируя многие вредные привычки: курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, — мы можем предупредить развитие серьезных заболеваний. К ним относятся артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, которая может привести к инфаркту и даже инсульту».

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
На сегодняшний день число деток, появившихся в Самарской области с помощью ЭКО за счёт средств обязательного медстрахования, превышает 8 тысяч.
25 июля 2023  20:31
25 июля – Всемирный День вспомогательных репродуктивных технологий
127
Диспансеризация во взрослом возрасте поможет на ранних сроках выявить признаки таких нарушений, как артериальная гипертензия, аритмия, ишемическая болезнь сердца.
25 июля 2023  19:50
Главный кардиолог Самары напомнила о симптомах и факторах риска развития болезней сердца и сосудов
114
Бригада самарских медиков в ходе поездки в ДНР отобрала пациентов с наиболее сложными деформациями суставов, которых точно не взяли бы на лечение по месту жительства.
25 июля 2023  18:22
В Клиниках СамГМУ продолжают помогать пациентам из ДНР
140
В Алексеевском районе начал работу мобильный медицинский комплекс, оснащенный установками для флюорографии и маммографии.
25 июля 2023  18:08
Жители отдаленных сел Алексеевского района проходят обследования в новом медицинском комплексе
142
25 июля 2023  11:08
Как экономить с помощью промокодов Аптека Апрель?
104
Офтальмолог рассказала о вреде гаджетов для детского зрения
24 июля 2023  19:00
Офтальмолог рассказала о вреде гаджетов для детского зрения
428
Пациент 76 лет ранее уже переносил операцию на сердце. Появилась необходимость снова обратился к специалистам: беспокоили слабость и одышка.
24 июля 2023  12:52
Кардиохирурги калининградского ФЦВМТ имплантировли митральный клапан через верхушку сердца  
409
Сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи.
21 июля 2023  20:17
Эксперты НМИЦ радиологии Минздрава России высоко оценили работу центров амбулаторной онкологической помощи в регионе
1102
Выездные бригады узких специалистов региона по графику выезжают в сельскую местность и малые города.
21 июля 2023  19:35
Более 1000 пациентов прошли консультации узких специалистов в рамках проекта «Забота рядом»
926
Пятая часть инсультов в РФ приходится на людей молодого возраста
20 июля 2023  14:56
Пятая часть инсультов в РФ приходится на людей молодого возраста
749
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
9455
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
20974
Весь список
В центре внимания
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
25 июля 2023  13:00
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
227
Более 1,5 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
25 июля 2023  12:19
Более 1,5 млн туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
382
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
24 июля 2023  18:40
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
2389
В период с 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
22 июля 2023  12:22
С 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
1096
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
682
Весь список