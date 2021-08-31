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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

31 августа 2021 15:13
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196 человек заболели в Самаре.

31 августа в регионе подтвержден 441 случай новой коронавирусной инфекции:

- 196 в г. Самара
- 94 в г. Тольятти
- 18 в г. Новокуйбышевск
- 15 в Волжском районе
- 14 в Кошкинском районе
- 14 в г. Сызрань
- 10 в Красноармейском районе
- 9 в г. Кинель
- 7 в Пестравском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Исаклинском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Красноярском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Борском районе
431 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 10 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 90198 случаев коронавируса.

Скончались 3225 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 60, 71, 79, 80, 80 лет, мужчина 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 82 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 74 лет, женщина 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 55, 71, 84 лет, мужчина 61 года;
мужчина 83 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;
женщины 83, 85, 94 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 75 лет, женщина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
мужчина 56 лет, женщина 86 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 101, по стране - 125,49.
Коэффициент летальности в области - 3,57, в стране - 2,65.

 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7682, нарастающим итогом 3333209.

Теги: коронавирус новые случаи

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