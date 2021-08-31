Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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31 августа в регионе подтвержден 441 случай новой коронавирусной инфекции:

- 196 в г. Самара

- 94 в г. Тольятти

- 18 в г. Новокуйбышевск

- 15 в Волжском районе

- 14 в Кошкинском районе

- 14 в г. Сызрань

- 10 в Красноармейском районе

- 9 в г. Кинель

- 7 в Пестравском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Исаклинском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Красноярском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Борском районе

431 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 10 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 90198 случаев коронавируса.



Скончались 3225 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 60, 71, 79, 80, 80 лет, мужчина 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 82 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 74 лет, женщина 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 55, 71, 84 лет, мужчина 61 года;

мужчина 83 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;

женщины 83, 85, 94 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 75 лет, женщина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

мужчина 56 лет, женщина 86 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 101, по стране - 125,49.

Коэффициент летальности в области - 3,57, в стране - 2,65.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7682, нарастающим итогом 3333209.