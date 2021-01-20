Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

20 января в регионе подтверждено 285 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 72 в г. Самара
- 97 в г. Тольятти
- 24 в Кинель-Черкасском районе
- 18 в Красноярском районе
- 12 в г. Чапаевск
- 11 в г. Октябрьск
- 7 в г. Кинель
- 6 в Сергиевском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Богатовском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 2 в Волжском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
244 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 37157 случаев коронавируса.
Скончались 754 человека (нарастающим итогом), в том числе женщины 45, 59, 76, 83 лет, мужчина 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчины 71, 84 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,61, по стране - 46,04.
Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,85.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7153, нарастающим итогом 1621468.
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