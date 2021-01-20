Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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20 января в регионе подтверждено 285 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 72 в г. Самара

- 97 в г. Тольятти

- 24 в Кинель-Черкасском районе

- 18 в Красноярском районе

- 12 в г. Чапаевск

- 11 в г. Октябрьск

- 7 в г. Кинель

- 6 в Сергиевском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Богатовском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 2 в Волжском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе



244 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 41 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 37157 случаев коронавируса.



Скончались 754 человека (нарастающим итогом), в том числе женщины 45, 59, 76, 83 лет, мужчина 65 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчины 71, 84 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 23,61, по стране - 46,04.

Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,85.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7153, нарастающим итогом 1621468.