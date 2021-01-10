Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

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10 января в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 92 в г. Самара

- 72 в г. Тольятти

- 22 в Кинель-Черкасском районе

- 18 в Красноярском районе

- 13 ​ в г. Сызрань

- 10 ​ в Волжском районе

- 8 в г. Отрадный

- 8 в Елховском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в г. Чапаевск

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4​ в Борском районе

- 3​ в Безенчукском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в г. Кинель

- 1​ в Богатовском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Сергиевском районе



240 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 40 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 34323 случая коронавируса.



Скончались 702 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 65 лет, женщина 84 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 82 лет, страдавший онкологическим заболеванием, заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчины 68, 81, 90, 90 лет, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 80 лет, страдавшая онкологическим заболеванием, заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания; мужчина 58 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы; мужчина 48 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 21,99, по стране - 42,35.

Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,82.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7740, нарастающим итогом 1534949, передает пресс-служба оперштаба СО.