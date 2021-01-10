Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   

10 января в регионе подтверждено 280 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 92 в г. Самара
- 72 в г. Тольятти
- 22 в Кинель-Черкасском районе
- 18 в Красноярском районе
- 13 в г. Сызрань
- 10 в Волжском районе
- 8 в г. Отрадный
- 8 в Елховском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в г. Чапаевск
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Борском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Сергиевском районе
240 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 40 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 34323 случая коронавируса.
Скончались 702 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 65 лет, женщина 84 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 82 лет, страдавший онкологическим заболеванием, заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчины 68, 81, 90, 90 лет, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 80 лет, страдавшая онкологическим заболеванием, заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания; мужчина 58 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы; мужчина 48 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 21,99, по стране - 42,35.
Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,82.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7740, нарастающим итогом 1534949, передает пресс-служба оперштаба СО.
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