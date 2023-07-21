Эксперты НМИЦ радиологии Минздрава России высоко оценили работу центров амбулаторной онкологической помощи в регионе

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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом. Совместно с представителями ведомства и главными внештатными специалистами они посетили подразделения онкологической службы в Самаре, Тольятти и Сызрани, ознакомились с организацией медицинской помощи на местах.



Специалисты высоко оценили доступность специализированной помощи жителям региона, посетив подразделения Тольяттинской городской клинической больницы №5, центры амбулаторной онкологической помощи в Самаре и Тольятти и филиал онкодиспансера в Сызрани. По результатам выездов состоялись совещания в Правительстве — под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова — и в министерстве — под председательством первого заместителя министра – руководителя департамента организации медицинской помощи Сергея Вдовенко.



«Создание центров амбулаторной онкологической помощи позволяет обеспечить комплексный подход к диагностике новообразований, сокращая сроки и повышая ее качество. Из года в год все больше жителей Самарской области проходят уточняющую диагностику в шаговой доступности от дома, — отметил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач областного онкодиспанера Андрей Орлов. — Совместно с экспертами мы оценили работу нескольких ЦАОПов, наметили вопросы, требующие глубокого анализа и проработки. Благодарю коллег за ценные рекомендации».



Заведующий отделом координации научных исследований и разработок Центра координации деятельности учреждений регионов Российской Федерации в области радиологии и онкологии НМИЦ радиологии Минздрава России Екатерина Сысоева отметила позитивную динамику в организации лекарственного лечения в ЦАОПах.



«По сравнению с предыдущим нашим визитом, значительно расширен спектр химиотерапевтического лечения, выполняемого в центрах амбулаторной онкологической помощи. Увеличилась доля пациентов, прошедших диагностическое обследование в своих поликлиниках. Также существенно выросло количество эндоскопических исследований и проведения биопсий», — сообщила эксперт.



«Мы регулярно принимаем в регионе коллег из национальных медицинских исследовательских центров. Благодаря этому тесному сотрудничеству, организационно-методической помощи, оценке наших результатов и возможностей постоянно внедряются новые клинические рекомендации и подходы к организации работы специализированных служб. Все это способствует повышению качества оказания помощи пациентам», — подчеркнул Сергей Вдовенко.



Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведётся активная работа по развитию системы здравоохранения, в том числе оснащению медучреждений современным оборудованием, повышению доступности медпомощи. Сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи. В этом году запланировано еще открытие 2 специализированных центров – в Самаре и Чапаевске.

Фото: минздрав СО