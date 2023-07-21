Я нашел ошибку
Главные новости:
По информации профильного департамента и районной администрации, проблема возникла по вине застройщика, который не позаботился о соблюдении ТУ.
Восстановить подачу холодной воды в дома ЖК «Лесная поляна»: к решению проблемы, возникшей по вине застройщика, подключились городские и районные власти, а также ресурсоснабжающая организация
Сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи.
Эксперты НМИЦ радиологии Минздрава России высоко оценили работу центров амбулаторной онкологической помощи в регионе
Михаил Задорнов не только выступал с монологами и работал на телевидении в юмористических передачах, но и много писал.
Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения советского и российского писателя-сатирика, юмориста Михаила Задорнова
Выездные бригады узких специалистов региона по графику выезжают в сельскую местность и малые города.
Более 1000 пациентов прошли консультации узких специалистов в рамках проекта «Забота рядом»
Дмитрий Азаров поручил провести неделю общественных проектов на самарском стенде выставки «Россия».
Дмитрий Азаров в Самаре встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО
В состав Белорусской делегации вошли представители предприятий, заинтересованных в налаживании деловых контактов с бизнес-сообществом губернии.
Самарскую область посетили представители предприятий Республики Беларусь
В январе 2023 года в самарский Росреестр было представлено 1253 обращения на регистрацию ипотеки в электронном виде, а уже в июне таких обращений поступило 2883.
В Самаре количество заявлений на ипотеку, представленных в электронном виде увеличилось в 2,5 раза
 Ночью усиление западного ветра, порывы 15-20 м/с, сильный дождь.
22 июля в Самарской области ожидается гроза
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.85
-0.35
EUR 101.83
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперты НМИЦ радиологии Минздрава России высоко оценили работу центров амбулаторной онкологической помощи в регионе

21 июля 2023 20:17
154
Сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом. Совместно с представителями ведомства и главными внештатными специалистами они посетили подразделения онкологической службы в Самаре, Тольятти и Сызрани, ознакомились с организацией медицинской помощи на местах.

Специалисты высоко оценили доступность специализированной помощи жителям региона, посетив подразделения Тольяттинской городской клинической больницы №5, центры амбулаторной онкологической помощи в Самаре и Тольятти и филиал онкодиспансера в Сызрани. По результатам выездов состоялись совещания в Правительстве — под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова — и в министерстве — под председательством первого заместителя министра – руководителя департамента организации медицинской помощи Сергея Вдовенко.

 «Создание центров амбулаторной онкологической помощи позволяет обеспечить комплексный подход к диагностике новообразований, сокращая сроки и повышая ее качество. Из года в год все больше жителей Самарской области проходят уточняющую диагностику в шаговой доступности от дома, — отметил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач областного онкодиспанера Андрей Орлов. — Совместно с экспертами мы оценили работу нескольких ЦАОПов, наметили вопросы, требующие глубокого анализа и проработки. Благодарю коллег за ценные рекомендации».

Заведующий отделом координации научных исследований и разработок Центра координации деятельности учреждений регионов Российской Федерации в области радиологии и онкологии НМИЦ радиологии Минздрава России Екатерина Сысоева отметила позитивную динамику в организации лекарственного лечения в ЦАОПах.

 «По сравнению с предыдущим нашим визитом, значительно расширен спектр химиотерапевтического лечения, выполняемого в центрах амбулаторной онкологической помощи. Увеличилась доля пациентов, прошедших диагностическое обследование в своих поликлиниках. Также существенно выросло количество эндоскопических исследований и проведения биопсий», — сообщила эксперт.

 «Мы регулярно принимаем в регионе коллег из национальных медицинских исследовательских центров. Благодаря этому тесному сотрудничеству, организационно-методической помощи, оценке наших результатов и возможностей постоянно внедряются новые клинические рекомендации и подходы к организации работы специализированных служб. Все это способствует повышению качества оказания помощи пациентам», — подчеркнул Сергей Вдовенко.

Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведётся активная работа по развитию системы здравоохранения, в том числе оснащению медучреждений современным оборудованием, повышению доступности медпомощи. Сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи. В этом году запланировано еще открытие 2 специализированных центров – в Самаре и Чапаевске.

 

Фото:   минздрав СО

 

 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи.
21 июля 2023  20:17
Эксперты НМИЦ радиологии Минздрава России высоко оценили работу центров амбулаторной онкологической помощи в регионе
154
Выездные бригады узких специалистов региона по графику выезжают в сельскую местность и малые города.
21 июля 2023  19:35
Более 1000 пациентов прошли консультации узких специалистов в рамках проекта «Забота рядом»
115
Пятая часть инсультов в РФ приходится на людей молодого возраста
20 июля 2023  14:56
Пятая часть инсультов в РФ приходится на людей молодого возраста
504
Врачи клинического центра Сеченовского университета Минздрава России внедряют высокотехнологичный метод — каскадную плазмофильтрацию.
19 июля 2023  17:59
В Сеченовском университете Минздрава РФ применяют технологию, которая ставит на ноги пациентов с тяжелыми заболеваниями
1045
Медицинская помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения оказывается в 13 специализированных учреждениях.
19 июля 2023  15:13
В регионе совершенствуют оказание медпомощи пациентам с инсультами
868
Поликлиника откроется уже в этом году.
18 июля 2023  19:31
Техническая готовность будущей поликлиники в Волгаре превышает 70 %
756
Учащиеся 5 курса ознакомились с особенностями работы сельского здравоохранения.
18 июля 2023  18:27
В Исаклинской районной больнице завершилась клиническая практика студентов СамГМУ и Медицинского университета "Реавиз"
731
Каждому человеку необходимо разное количество часов, чтобы выспаться и чувствовать себя утром хорошо
18 июля 2023  14:40
Самарский врач-невролог рассказал, как сон влияет на здоровье головного мозга и всего организма
1082
Самарские врачи совместно с московскими коллегами прооперировали пациента из Челябинска, которому удалили нос в ходе лечения рака кожи.
18 июля 2023  14:11
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе восстановили пациенту полностью утраченный нос
836
Четверо заболевших сибирской язвой в Туве отказались от лечения
18 июля 2023  09:20
Четверо заболевших сибирской язвой в Туве отказались от лечения
473
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
9313
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
20831
Весь список
В центре внимания
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
249
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
732
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
444
состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
20 июля 2023  20:59
Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
1066
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
20 июля 2023  17:27
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
597
Весь список