Диагностическая служба Приволжской ЦРБ обновилась цифровым маммографом высокого класса

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Диагностическая служба Приволжской центральной районной больницы обновилась — в учреждение поступил цифровой маммограф высокого класса. Аппарат приобретен в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



В ближайшее время оборудование начнет работу. Исследования на нем будет проводить врач-рентгенолог поликлинического отделения Эльвира Королёва. Эльвира Евгеньевна трудоустроилась в Приволжскую больницу в 2022 году в рамках участия в программе «Земский доктор». По словам специалиста, аппарат позволит выполнять высокоточную диагностику заболеваний с минимальной лучевой нагрузкой на пациента.



«Мы активно осваиваем возможности этого оборудования: изучаем аппаратно-программный комплекс получения, обработки, передачи и архивирования рентгеновских снимков, — пояснила Эльвира Евгеньевна. — С переходом на цифровой формат исследования повысится эффективность ранней диагностики новообразований. Цифровая маммография дает возможность составить максимально достоверную картину состояния молочных желез, увидеть предраковые изменения и другие патологии. Параметры исследования здесь настраиваются автоматически, что позволяет выполнять четкие, детализированные снимки. Все это снижает риски пропуска патологии. На аппарате также можно хранить результаты исследований, формировать архив и при необходимости передавать изображения в другие медицинские организации. Это позволит отслеживать динамику выявленных заболеваний».



Врачи напоминают, женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года, а при генетической предрасположенности к онкопатологии — ежегодно. Для проведения современной диагностики и выявления заболеваний на ранней стадии учреждения первичного звена здравоохранения оснащаются современным оборудованием.



Модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи, внедрению новейших методик, оснащению медучреждений современным оборудованием.



В этом году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения планируется приобретение порядка 500 единиц медицинского оборудования.

Фото: минздрав СО