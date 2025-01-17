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Более 100 вылетов и 2000 выездов совершила служба санавиации региона за 2024 год

17 января 2025 17:07
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В распоряжении службы вертолет «Ансат» и реанимобили.

Специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина в круглосуточном режиме оказывают помощь пациентам в тяжёлых состояниях, пострадавшим в ДТП и при иных различных происшествиях. Медработники выезжают к пациентам в отдаленные районы области, а также транспортируют больных в областные и федеральные медучреждения.

В распоряжении службы вертолет «Ансат» и реанимобили. Вертолет и машины класса С укомплектованы всем необходимым оборудованием, позволяющим не только оценить состояние здоровья пациента, но и при необходимости провести реанимационные мероприятия, поддерживать жизнедеятельность до поступления в специализированное медучреждение.

«Выбор транспорта зависит от погодных условий и от задач, которые стоят перед службой. В каждом конкретном случае формируется мультидисциплинарная бригада со специалистами из профильных областных медучреждений: медработниками ожогового центра Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова, областного кардиологического диспансера или областной клинической больницы. Недавно эвакуировали жителя Самары, чья семья попала в ДТП в Ростовской области. На месте им оказали экстренную помощь, а дальнейшее лечение пострадавшие продолжили у нас в городе. Кроме того, часто совершают выезды детские реаниматологи и неонатологи, чтобы оказать экстренную помощь новорожденным», - рассказывает и. о. заведующего отделением экстренной и плановой консультативной помощи Игорь Овчинников.

В 2024 году было совершено свыше 100 вылетов на вертолете и 2000 выездов на реанимобилях. Более 30 раз специалисты выезжали для оказания помощи жителям других регионов. Всего за 5 лет осуществлено более 500 вылетов, при помощи наземного и воздушного транспорта эвакуировано более 6000 пациентов в специализированные лечебные учреждения.

Напомним, воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». С 2025 года работа по развитию системы здравоохранения продолжится в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на территории Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина запланировано строительство вертолётной площадки.

 

Фото:   минздрав СО

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