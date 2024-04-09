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Армен Бенян с Послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым посетили медучреждения региона, где проходят лечение пострадавшие после аварии

9 апреля 2024 17:50
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ДТП произошло в ночь на 8 апреля  на трассе Урал-Муханово с участием автобуса, следовавшего по маршруту Чимкент-Нижний Новгород.  

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян совместно с Послом Республики Узбекистан в России Ботиржоном Асадовым посетили медучреждения региона, где проходят лечение пострадавшие после аварии. Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 8 апреля  на трассе Урал-Муханово с участием автобуса, следовавшего по маршруту Чимкент-Нижний Новгород.  

Медицинская служба сработала оперативно, на месте ДТП работали 10 бригад скорой медпомощи и бригада областного центра медицины катастроф. В настоящее время в стационарах проходят лечение 22 пациента. 

«Всем пострадавшим  оказывается необходимая медицинская помощь в 4 больницах региона.  18 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 2 – в удовлетворительном. Состояние  еще 2 пострадавших оцениваем как стабильно тяжелое, для определения тактики лечения дополнительно провели телемедицинскую консультацию с федеральным медицинским центром.  К оказанию медпомощи привлечены врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, торакальные хирурги», - отметил министр.

Совместно с администрацией лечебных учреждений, руководителем управления национальной и конфессиональной политики Департамента внутренней политики Самарской области Марией Купцовой обсудили вопросы  организации медпомощи, посетили пациентов в отделениях. 

Посол Ботиржон Асадов выразил благодарность Правительству региона и правоохранительным органам за содействие, а также самарским медработникам за  высококвалифицированную помощь гражданам Узбекистана,   пострадавшим в ДТП.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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ДТП произошло в ночь на 8 апреля  на трассе Урал-Муханово с участием автобуса, следовавшего по маршруту Чимкент-Нижний Новгород.  
9 апреля 2024  17:50
Армен Бенян с Послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым посетили медучреждения региона, где проходят лечение пострадавшие после аварии
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