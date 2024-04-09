Армен Бенян с Послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым посетили медучреждения региона, где проходят лечение пострадавшие после аварии

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян совместно с Послом Республики Узбекистан в России Ботиржоном Асадовым посетили медучреждения региона, где проходят лечение пострадавшие после аварии. Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 8 апреля на трассе Урал-Муханово с участием автобуса, следовавшего по маршруту Чимкент-Нижний Новгород.



Медицинская служба сработала оперативно, на месте ДТП работали 10 бригад скорой медпомощи и бригада областного центра медицины катастроф. В настоящее время в стационарах проходят лечение 22 пациента.



«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в 4 больницах региона. 18 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 2 – в удовлетворительном. Состояние еще 2 пострадавших оцениваем как стабильно тяжелое, для определения тактики лечения дополнительно провели телемедицинскую консультацию с федеральным медицинским центром. К оказанию медпомощи привлечены врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, торакальные хирурги», - отметил министр.



Совместно с администрацией лечебных учреждений, руководителем управления национальной и конфессиональной политики Департамента внутренней политики Самарской области Марией Купцовой обсудили вопросы организации медпомощи, посетили пациентов в отделениях.



Посол Ботиржон Асадов выразил благодарность Правительству региона и правоохранительным органам за содействие, а также самарским медработникам за высококвалифицированную помощь гражданам Узбекистана, пострадавшим в ДТП.

Фото: минздрав СО