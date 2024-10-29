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Армен Бенян принял участие в Национальном конгрессе: лучшие региональные практики по строительству приемно-диагностических отделений

29 октября 2024 18:53
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Армен Бенян поделился опытом с коллегами и рассказал о лучших региональных практиках по строительству приемно-диагностических отделений.

Делегация из Самарской области приняла участие в III Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение 2024» от Н.А. Семашко до наших дней.

Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян поделился опытом с коллегами и рассказал о лучших региональных практиках по строительству приемно-диагностических отделений.

Следуя принципам трехуровневой системы оказания помощи, в первую очередь, при дорожных транспортных происшествиях, еще в 2019 году при формировании программы модернизации первичного звена системы здравоохранения региона, было принято решение укрепить среднее звено - построить приемно-диагностические отделения.

«В четырех муниципальных районах Самарской области — Сергиевском, Похвистневском, Кинель-Черкасском и Красноярском возведены новые приемно-диагностические отделения, которые по сути своей являются отделениями скорой помощи с провизорными койками площадью от 800 до 1000 кв.м. Безусловно, мы их объединяли с тем корпусом, где исходно находилась реанимация. Единое многофункциональное пространство оснащено системой навигации и комфортными зонами ожидания. Предусмотрены отдельные входы для больных пациентов, которые доставляются службой "скорой", проходят лечение амбулаторно и в стационаре, а также фильтр-бокс для пациентов с признаками ОРВИ», - рассказал Армен Бенян.

Главная особенность отделений, которая легла в основу планировки — максимальная концентрация диагностической базы в одном месте. Так, при поступлении пациентов с политравмой после дорожных транспортных происшествий, с острым коронарным синдромом, с иными хирургическими состояниями выполняется полная диагностика — ультразвуковые и эндоскопические, КТ, рентгенография, электро-, эхокардиография. Формат приемно-диагностических отделений с расширенной диагностической базой позволяет оказывать всю необходимую помощь качественно и оперативно, спасая жизнь, не теряя драгоценные минуты.

«В составе нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» есть федеральный проект развития экстренной медицинской помощи, в котором предусмотрено строительство приемно-диагностических отделений. Потребность в строительстве таких отделений существует уже сейчас. Поэтому мы проводим активную работу на уровне правительства региона, для того, чтобы в ближайший 5-летний цикл уже за счет средств областного бюджета построить еще приемно-диагностические отделения как в учреждениях второго уровня, так и постепенно приближаясь к городам», - отметил руководитель ведомства.

В ходе своего выступления Армен Бенян также отметил важность межрегионального сотрудничества и обмена опытом, который позволяет внедрять новейшие технологии и подходы в организацию медицинской помощи жителям региона.

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

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Здравоохранение
Армен Бенян поделился опытом с коллегами и рассказал о лучших региональных практиках по строительству приемно-диагностических отделений.
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