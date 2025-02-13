Андрей Орлов посетил Тольяттинскую станцию скорой медицинской помощи

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На оперативном совещании глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что большое количество вопросов имеется к работе службе экстренной медицины и поручил министру проверить организацию работы службы скорой и условия работы сотрудников.

Руководитель ведомства посетил Тольяттинскую станцию скорой медицинской помощи, в том числе 2 подстанции, которые располагаются в Комсомольском и Центральном районах.

В ходе визита министр пообщался с коллективами, осмотрел гараж, где размещается специализированный автотранспорт, ознакомился с условиями работы сотрудников - посетил комнаты отдыха, приема пищи, спортзал, а также проверил наличие лекарственных препаратов в укладке бригад для оказания экстренной помощи.

Министр также посетил симуляционные классы, в которых студенты получают практические навыки, а медицинские работники - повышают свою квалификацию.

В классе находятся тренажеры, манекены и изделия медицинского назначения, необходимые при обучении. С целью погружения в специфику работы «скорой помощи» в аудитории сконструирован модуль санитарного транспорта, полностью имитирующий салон автомобиля скорой медицинской помощи.

«На станции большое внимание уделяется непрерывному профессиональному образованию сотрудников. Расположение медицинского оборудования, передвижных носилок, кресел и сохранение размеров модульного салона создает реальное место работы сотрудников скорой медицинской помощи. Ситуационные задачи, которые ставят преподаватели, имитируют настоящий «вызов», а тренажёры и манекены позволяют усвоить или усовершенствовать навыки оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи таких, например, как непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких. Таким образом, во время обучения отрабатываются приемы оказания медицинской помощи при состояниях, с которыми бригады сталкиваются во время работы», - подчеркнул Андрей Орлов.

На сегодняшний день в структуре Тольяттинской станции скорой медицинской помощи:‍

Круглосуточно дежурят около 50 бригад

108 единиц специализированного автотранспорта

10 диспетчеров оперативного отдела

Стоит отметить, что Тольяттинская служба «скорой» оказывает медпомощь и жителям Ставропольского, Кошкинского, Елховского, Челно-Вершинского, Исаклинского, Шенталинского, Камышлинского, Клявлинского и Сергиевского районов и города Жигулевск.

Министр здравоохранения дал высокую оценку слаженной работе коллектива станции скорой помощи, подчеркнув, отличную организацию ведения автохозяйства, хранения медицинских препаратов, условий труда и отдыха сотрудников.

«Опыт работы Тольяттинской станции необходимо тиражировать на самарскую и областную экстренные службы и все медоргагизации региона», - подчеркнул руководитель ведомства.

Кроме того, Андрей Орлов посетил Тольяттинские городские больницы 2,4 и 5, где провел рабочие совещания с главными врачами учреждений.

На территории Тольяттинской городской клинической больницы 2 им. В.В. Баныкина руководитель ведомства провел осмотр не функционирующего корпуса областной офтальмологической больницы.

Как отметил руководитель ведомства, будет проработан вопрос о проведении капитального ремонта здания для размещения подразделения областной офтальмологической больницы Т.И. Ерошевского. Это позволит повысить доступность специализированной медицинской помощи жителям Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района.

Фото: минздрав СО