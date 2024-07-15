Жительница Нефтегорска предстанет перед судом за убийство своего сожителя

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Богатовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

17 апреля женщина, находясь по месту жительства, в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанесла своему 55-летнему сожителю несколько ударов колюще-режущим предметом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО