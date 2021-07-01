В Самаре завершено следствие по уголовному делу в отношении ОПГ

240

Третьим отделом по расследованию особо важных дел по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы.

В состав, созданной в Новокуйбышевске в январе 2011 года ОПГ, входили шесть человек.

Для подготовки к совершению преступлений, хранения оружия, а также в качестве места встреч соисполнителей использовалось помещение промышленной базы, фактически принадлежащей одному из участников.

"В период своего существования организованной преступной группой совершено не менее 3 преступлений, в том числе не менее одного убийства гражданина путем его удушения, не менее одного покушения на убийство гражданина путем его избиения, не менее одного умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Так, в марте 2010 года обвиняемые решили завладеть имуществом жителя Новокуйбышевска (стоимостью более 40 миллионов рублей), который находился в СИЗО. Ему подбросили наркотики через местного жителя, которого позже "убрали", чтобы предотвратить огласку.

Членами ОПГ был совершен также еще ряд преступлений в отношении местных жителей: жестокое избиение, поджог автомобиля.

В феврале 2020 года один из членов ОПГ выдвинул заместителю директора строительной фирмы требование о передаче ему 100 тысяч рублей ежемесячно, угрожая в случае отказа применением насилия к потерпевшему и членам его семьи. Завладеть этими деньгами он не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО