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В состав, созданной в Новокуйбышевске  в январе 2011 года ОПГ, входили шесть человек.
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В Самаре завершено следствие по уголовному делу в отношении ОПГ

1 июля 2021 19:22
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В состав, созданной в Новокуйбышевске  в январе 2011 года ОПГ, входили шесть человек.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы. 

В состав, созданной в Новокуйбышевске  в январе 2011 года ОПГ, входили шесть человек.

Для подготовки к совершению преступлений, хранения оружия, а также в качестве места встреч соисполнителей использовалось помещение промышленной базы,  фактически принадлежащей одному из участников.

"В период своего существования организованной преступной группой совершено не менее 3 преступлений, в том числе не менее одного убийства гражданина путем его удушения, не менее одного покушения на убийство гражданина путем его избиения, не менее одного умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Так, в марте 2010 года обвиняемые  решили завладеть имуществом жителя Новокуйбышевска (стоимостью более 40 миллионов рублей),  который  находился в СИЗО. Ему подбросили наркотики через местного жителя, которого позже "убрали", чтобы предотвратить огласку.

Членами ОПГ был совершен также еще ряд преступлений в отношении местных жителей: жестокое избиение, поджог автомобиля.

В феврале 2020 года один из членов  ОПГ выдвинул  заместителю директора строительной фирмы требование о передаче ему 100 тысяч рублей ежемесячно, угрожая в случае отказа применением насилия к потерпевшему и членам его семьи. Завладеть этими деньгами он не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   СУ СК СО

 

Теги: завершено следствие Новокуйбышевск ОПГ

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