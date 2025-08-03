Возбуждено уголовное по факту нападения на водителя такси в Самаре

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2 августа 2025 года в соцмедиа размещена информация о том, что в Самаре на водителя такси напали двое мужчин и нанесли ему удары по голове.

По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.