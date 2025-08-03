Самарские полицейские проверяют информацию о нападении на таксиста

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Во время мониторинга СМИ и социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о конфликте между таксистом и неизвестным мужчиной.



Пострадавший написал, что поздним вечером 1 августа подвозил девушку от одного из ресторанов на Волжском проспекте. Пассажирке не понравилось, что он не подъехал на точку подачи, поскольку там не было места для парковки.



Таксист рассказал, что она высказывала недовольство в течение поездки. А затем добавила в маршрут остановку на Революционной, 141. Там к машине подошли двое мужчин.



Один из них, по словам потерпевшего, проник в машину и стал бить водителя по голове, а затем покинул салон. Таксист предупредил, что составит заявление в полицию.



В ГУ МВД сообщили, что такое заявление действительно было зарегистрировано. И теперь проводится проверка.



Правоохранители просят всех, у кого есть информация о случившемся, обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Источник: СОВА

Фото: ГУ МВД СО