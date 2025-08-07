В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов

110

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску в мае текущего года обратились два представителя сетевых магазинов, которые сообщили, что со стеллажей открытой выкладки пропал товар. Стоимость ущерба торговым точкам, согласно представленной документации, составила более 9 тысяч рублей.

В ходе изучения видеоматериалов, полицейские предположили, что к совершению краж может быть причастен ранее судимый за преступления имущественного характера житель Сызрани. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 42-летнего мужчины и задержали его.

В ходе опроса задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что украденные товары продал случайным прохожим, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении жителя Сызрани возбуждены уголовные дела. Уголовные дела объединены, расследованы и направлены в суд для принятия решения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлены пресс-службой ГУ МВД СО