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В Волжском районе мужчина осужден за избиение брата из-за собки

20 декабря 2023 17:15
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Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.

В полицию поступило сообщение из медучреждения о госпитализации жителя Волжского района с многочисленными травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

При опросе в больнице 42-летний пострадавший сообщил полицейским, что ранения нанес ему брат, с которым они поссорились из-за собаки. Потерпевший держал свое животное на привязи во дворе частного дома, в свою очередь родственник, в отсутствие хозяина, отпускал собаку «погулять». 

Полицейские опросили свидетелей произошедшего - мать и сестру потерпевшего, у которых он проживал несколько дней после избиения и задержали предполагаемого злоумышленника.

В ходе опроса ранее не судимый мужчина вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что когда брат пришел с работы и обнаружил свою собаку не на привязи, у них возник конфликт – мужчина стал кричать, выгонять его со двора, оскорблять. Не сдержав эмоций, он повалил его на землю и нанес множественные удары руками, после чего ушел спать. Проснувшись, брата дома не обнаружил, а через несколько дней от полицейских узнал, что родственник госпитализирован.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Уголовное дело, возбужденное следственным отделом Волжского района по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Уголовное дело

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