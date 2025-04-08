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В Тольятти задержаны руководители риэлтерского агентства за принуждение к совершению сделки

8 апреля 2025 21:21
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Они принудили собственника доли в квартире продать им имущество по минимальной стоимости, заселив в квартиру лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Следователем следственного отдела по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело по  статье "Принуждение к совершению сделки, совершенное организованной группой".

В 2024 году сотрудники тольяттинского риэлтерского агентства, действуя организованной группой, принудили собственника доли в квартире продать им имущество по минимальной стоимости, заселив в квартиру лиц, ведущих асоциальный и аморальный образ жизни.

Задержаны бывший и действующий директора риэлтерского агентства, следователем направлены в суд ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста. По месту жительства и работы подозреваемых поведены обыски, изъята рабочая документация, мобильные устройства и компьютерная техника.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности, а также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступлению.

Следственный отдел обращается к гражданам, обладающим сведениями о противоправных действиях работников агентства недвижимости, а также к лицам, пострадавшим от действий подозреваемых, сообщить об этом в следственное управление по круглосуточному номеру телефону: 8(846) 300-7-114, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Тольятти Уголовное дело

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