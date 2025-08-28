В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора

105

Следователем Центрального межрайонного следственного отдела города Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора регионального подразделения УФНС России, подозреваемой в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну).

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, в период с 2018 года по 2023 год подозреваемая, используя свое служебное положение, при помощи имеющегося у нее доступа к информационным системам налоговой службы по просьбе своего знакомого неоднократно предоставляла ему за денежное вознаграждение информацию о деятельности юридических лиц Самарской области, составляющую налоговую тайну.

В настоящее время по уголовному делу следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступной деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.