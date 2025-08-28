Я нашел ошибку
Главные новости:
Анатолию Чижову звание присвоено посмертно.
 Владимиру Василенко и Анатолию Чижову присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Самара»
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +21, +23°С.
29 августа в регионе без осадков, до +24°С
Она подозревается в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну.
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора

28 августа 2025 19:31
105
Она подозревается в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну.

Следователем Центрального межрайонного следственного отдела города Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора регионального подразделения УФНС России, подозреваемой в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну).

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.
По версии следствия, в период с 2018 года по 2023 год подозреваемая, используя свое служебное положение, при помощи имеющегося у нее доступа к информационным системам налоговой службы по просьбе своего знакомого неоднократно предоставляла ему за денежное вознаграждение информацию о деятельности юридических лиц Самарской области, составляющую налоговую тайну.

В настоящее время по уголовному делу следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступной деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Тольятти Уголовное дело

