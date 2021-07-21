В Тольятти возбудили уголовное дело после массового отравления едой 

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Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников общества с ограниченной ответственностью, оказывающего услуги по предоставлению горячего питания по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"19 июля 14 постояльцев, проживающих в помещениях гостиничного типа, расположенных в Тупиковом проезде города Тольятти, обратились за медицинской помощью в одну из больниц города с признаками интоксикации после приема пищи. Организация услуг по предоставлению готового горячего питания проживающих осуществлялась сотрудниками указанного общества с ограниченной ответственностью", - сообщили в пресс-служба СУ СК СО.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: пресс-служба СУ СК СО