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Учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии прошел в Тольятти

25 апреля 2024 14:09
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Учебно-методический сбор продолжался три недели и завершился выходным тестовым контролем уровня знаний.

На базе тольяттинского отряда мобильного особого назначения «Орлан»  и центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялся учебно-методический сбор со снайперами специальных подразделений территориальных органов. 

Участники сбора под руководством опытных инструкторов оттачивали свои профессиональные навыки на ведомственном полигоне, изучали теорию и практику снайперского дела с учетом боевого опыта спецподразделений Росгвардии и других ведомств, отрабатывали навыки действий в различных ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной служебно-боевой деятельности.

«Цена выстрела полицейского снайпера очень высока. Если выстрел будет неудачный или не результативный, это будет как минимум срыв специальной операции, что приведет, понятно, к тяжким последствиям. Цена ошибки может быть огромна: как жизнь заложника, так и жизнь своих товарищей, штурмовой группы, – это и есть специфика работы», - отметил руководитель учебно-методического сбора полковник полиции Евгений И.

Учебно-методический сбор продолжался три недели и завершился выходным тестовым контролем уровня знаний. По мнению организаторов, цели обучения достигнуты, участники обменялись опытом, получили новые знания и готовы к выполнению служебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 


Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Тольятти

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