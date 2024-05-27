В Тольятти полицейскими из незаконного оборота изъято более 240 грамм героина.

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В начале текущего месяца во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти обратили внимание на автомобиль, который был припаркован у обочины дороги. Находившиеся вблизи транспортного средства, двое мужчин искали что-то в траве. При виде приближающихся к ним полицейских молодые люди стали заметно нервничать и попытались сесть в машину, чтобы уехать.



Полицейские приняли решение о проведении досмотра. В присутствии понятых, в одежде водителя были обнаружены и изъяты 50 полиэтиленовых свертков, а у пассажира – 95 свертков с порошкообразным веществом.



Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства, задержанных доставили в территориальный отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.



В экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти экспертизой установлено, что все изъятое является наркотическим средством – героином общей массой около 240 грамм, что законодатель относит к особо крупному размеру.



В ходе опроса ранее не судимые мужчины пояснили, что приобрели наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем «тайников – закладок» на территории Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. По ходатайству органа следствия, судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



За подобные преступные деяния законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или пожизненным лишением свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО