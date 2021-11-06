В Тольятти полицейские задержали женщину с пакетом синтетики

163

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в Автозаводском районе Тольятти по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержана местная жительница.

Во время личного досмотра женщины полицейские обнаружили 2 свертка с наркотиками, один из которых находился в кармане куртки, второй – в её пакете (общей массой 55,750 грамма).

По данным сотрудников полиции, 50-летняя женщина ранее не судима, официально не трудоустроена. Она пояснила полицейским, что наркотическое средство приобрела через интернет для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО