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В Тольятти полицейские задержали женщину с пакетом синтетики

6 ноября 2021 10:40
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В настоящее время она находится под домашним арестом.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в Автозаводском  районе Тольятти по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержана местная  жительница. 

Во время личного досмотра женщины полицейские обнаружили 2 свертка с наркотиками, один из которых находился в кармане куртки, второй – в её пакете (общей массой 55,750 грамма). 

По данным сотрудников полиции, 50-летняя женщина ранее не судима, официально не трудоустроена. Она пояснила полицейским, что наркотическое средство приобрела через интернет для личного употребления, без цели сбыта.  

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Уголовное дело

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