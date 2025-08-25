Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
В Тольятти мужчина на остановке похитил рюкзак пенсионерки, в котором находились 600 тысяч рублей

25 августа 2025 09:52
203
47-летний безработный признал вину в хищении и пояснил, что вещи из рюкзака выкинул, продукты съел, а 600 тысяч рублей потратил на личные нужды.

В начале августа текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась 85-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный злоумышленник открыто похитил ее рюкзак, в котором находились 600 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили заявителя, установили очевидцев, с их слов составили ориентировку с приметами грабителя и описанием похищенного имущества.

Местная жительница рассказала оперуполномоченным, что живет с сыном, злоупотребляющим спиртным, недавно продала дачу, и носила все деньги с собой. В день происшествия оставила на лавочке у остановки сумку на колёсиках и рюкзак, после чего отошла на пару шагов к дороге, чтобы посмотреть автобус. Когда повернулась, то увидела мужчину, который взял её вещи и направился в сторону. Она крикнула ему вслед, после чего незнакомец бросил сумку и, забрав рюкзак, убежал в неизвестном направлении. Женщина незамедлительно обратилась в полицию за помощью.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия, проверили места возможного сбыта похищенного имущества и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и живущих в районе совершения грабежа. Изучив полученные данные, оперуполномоченные установили личность и местонахождение злоумышленника, после чего задержали ранее судимого за имущественные преступления местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 47-летний безработный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что вещи из рюкзака выкинул, продукты съел, а деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Следователем потерпевшей разъяснен порядок подачи гражданского иска для возмещения материального ущерба.

Полицейские продолжают работу по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленника. Судом по ходатайству органа следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

