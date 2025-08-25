В Тольятти мужчина на остановке похитил рюкзак пенсионерки, в котором находились 600 тысяч рублей

203

В начале августа текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась 85-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный злоумышленник открыто похитил ее рюкзак, в котором находились 600 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили заявителя, установили очевидцев, с их слов составили ориентировку с приметами грабителя и описанием похищенного имущества.

Местная жительница рассказала оперуполномоченным, что живет с сыном, злоупотребляющим спиртным, недавно продала дачу, и носила все деньги с собой. В день происшествия оставила на лавочке у остановки сумку на колёсиках и рюкзак, после чего отошла на пару шагов к дороге, чтобы посмотреть автобус. Когда повернулась, то увидела мужчину, который взял её вещи и направился в сторону. Она крикнула ему вслед, после чего незнакомец бросил сумку и, забрав рюкзак, убежал в неизвестном направлении. Женщина незамедлительно обратилась в полицию за помощью.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия, проверили места возможного сбыта похищенного имущества и лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и живущих в районе совершения грабежа. Изучив полученные данные, оперуполномоченные установили личность и местонахождение злоумышленника, после чего задержали ранее судимого за имущественные преступления местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 47-летний безработный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что вещи из рюкзака выкинул, продукты съел, а деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Следователем потерпевшей разъяснен порядок подачи гражданского иска для возмещения материального ущерба.

Полицейские продолжают работу по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленника. Судом по ходатайству органа следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО