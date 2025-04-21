В Тольятти изъято более полукиллограмма наркотиков

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Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступила информация о том, что трое ранее судимых местных жителей 1984, 1985, 1975 годов рождения причастны к незаконному обороту наркотических средств.

Оперативники выехали по месту жительства мужчины 1984 года рождения и его 49-летней жены. В квартире ранее судимых за незаконный оборот наркотиков сотрудники территориального органа внутренних дел задержали хозяев и их гостя – ранее судимого за умышленное причинение тяжких телесных повреждений местного жителя 1985 года рождения. При осмотре помещения обнаружили и изъяли полимерные пакеты с веществами, а также телефон, мотки изоляционной ленты, пластилин, электронные весы и пакеты, использовавшиеся для расфасовки.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел городского Управления МВД, которое показало, что тольяттинцы хранили дома наркотические средства – метадон, мефедрон, героин, гашиш общей массой свыше 600 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса задержанные пояснили, что приобрели наркотики через сеть Интернет с целью их дальнейшей реализации на территории города.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность фигурантов к аналогичным преступлениям, а также канал поступления наркотиков на территорию города. Расследование продолжается.

Фото: ГУ МВД СО