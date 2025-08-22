В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав

118

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Сызрани в ходе проведения оперативного мероприятия в офисном центре Сызрани на ул. Чапаева задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.

По данным оперативников, в апреле текущего года 39-летний ранее не судимый местный житель, подрабатывающий ремонтом и установкой компьютерной техники, в интернете скачал на флеш-накопитель образец компьютерной программы для автоматизированного проектирования и несколько библиотек конфигураций к нему. После чего нашёл клиента в социальных сетях и реализовал контрафактную продукцию за 700 рублей.

Общая сумма ущерба, причинённого правообладателю — одному из обществ с ограниченной ответственностью, составила более 2,5 млн рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение по статье "Нарушение авторских или смежных прав, совершённое в особо крупном размере". Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО