В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав

Я нашел ошибку
Главные новости:
Местами усиление южного ветра порывы 15-18 м/с.
23 августа в регионе ожидается жара +30 +32 С
Главным событием праздника стало торжественное поднятие государственного флага на 12-метровый флагшток, установленный на кольце ул. Осетинской микрорайона Волгарь. 
Праздничные мероприятия прошли в Куйбышевском районе Самары
Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.
Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 
Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.
Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки
В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций.
4 проекта региона стали победителями Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.25
0.15
EUR 93.5
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав

22 августа 2025 11:42
118
Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Сызрани в ходе проведения оперативного мероприятия в офисном центре Сызрани на ул. Чапаева задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.

По данным оперативников, в апреле текущего года 39-летний ранее не судимый местный житель, подрабатывающий ремонтом и установкой компьютерной техники, в интернете скачал на флеш-накопитель образец компьютерной программы для автоматизированного проектирования и несколько библиотек конфигураций к нему. После чего нашёл клиента в социальных сетях и реализовал контрафактную продукцию за 700 рублей.

Общая сумма ущерба, причинённого правообладателю — одному из обществ с ограниченной ответственностью, составила более 2,5 млн рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение по статье "Нарушение авторских или смежных прав, совершённое в особо крупном размере". Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  ГУ МВД СО

 

Теги: Сызрань Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мужчина пояснил, что собрал дикорастущую коноплю на пустыре, высушил и хранил её для собственного употребления.
02 августа 2025, 14:28
В Сызрани мужчина хранил дома марихуану
Мужчина пояснил, что собрал дикорастущую коноплю на пустыре, высушил и хранил её для собственного употребления. Закон
704
Возбуждено уголовное дело.
28 июля 2025, 14:31
В Сызрани у мужчины полицейские изъяли порядка 140 граммов канабиса
Возбуждено уголо.вное дело Закон
649
Возбуждено уголовное дело.
17 июня 2025, 14:37
В Сызрани несколько мужчин из-за словесного конфликта избили случайного прохожего
Возбуждено уголовное дело. Закон
797
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
102
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
706
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
705
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1034
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
828
Весь список