В Самарском районе полицейские "накрыли" незаконный покерный клуб

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Сотрудниками третьего оперативного отдела УЭБиПК СО совместно с коллегами из УМВД Самары при силовой поддержке спецподразделения «Гром» пресечена деятельность незаконного казино в Самарском районе города.

На момент визита полицейских, на первом этаже жилого помещения была организована игра в покер на двух столах. По версии полицейских, к незаконной игорной деятельности причастны местные жители.

По предварительным данным, один из них – ранее не судимый самарец являлся организатором незаконной игры в покер. Мужчины задержаны сотрудниками органов внутренних дел.

Оперативники обнаружили и изъяли более 600 фишек для игры в покер, кейсы для покерных наборов, игральные карты, рукописные записи с указанием имен и сумм ставок, мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Фото: ГУ МВД СО