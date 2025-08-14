В Самарской области вступил в силу приговор женщине, обвиняемой в краже денег с банковской карты

100

В октябре прошлого года в дежурную часть отдела полиции по Большечерниговскому району за помощью обратилась 19-летняя местная жительница, которая рассказала, что обнаружила пропажу банковской карты и списание с нее денежных средств за покупки, которые она не совершала.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в магазинах на территории Большечерниговского района.

В ходе изучения видеоматериалов, полицейские предположили, что к совершению хищению причастна ранее не судимая местная жительница. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 64-летней женщины, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная признала, что нашла на улице карту и потратила денежные средства на собственные нужды.

Возбужденное уголовное дело по по статье "Кража, совершенная с банковского счета" вместе с обвинительным заключением было направлено в суд для принятия решения по существу.

Районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств по делу, женщине назначено условное наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.