В Самарской области мужчина готовился к убийству своего знакомого

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Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего местного жителя, обвиняемого по статье "Организация приготовления убийства".

В октябре 2023 года обвиняемый на почве личных неприязненных отношений к ранее знакомому 57-летнему мужчине принял решение организовать его убийство по найму.



Информация о том, что обвиняемый подыскивает исполнителя убийства, стала известна сотрудникам правоохранительных органов.



Обвиняемый передал «исполнителю», действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия информацию, необходимую для совершения убийства, а также 50 тысяч рублей в качестве части денежного вознаграждения.

12 октября 2023 года мужчина получил сведения о совершенном убийстве в виде фотографий с инсценировкой убийства и передал «исполнителю» 60 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей в качестве оставшейся части денежного вознаграждения и 10 тысяч рублей в качестве благодарности за оказанную услугу.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО