В Самарской области чиновница обвиняется в посредничестве во взяточничестве

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Следователем следственного отдела по Красноглинскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из отделов администрации внутригородского района. Она обвиняется в посредничестве во взяточничестве.



По версии следствия, в августе 2023 года пообещала местной жительнице помощь в решении вопроса о переводе жилого помещения в категорию нежилого за денежное вознаграждение в 250 тысяч рублей. При получении денег женщина была задержана сотрудникам правоохранительных органов.



В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.