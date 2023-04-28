В Самаре заключен под стражу поджигатель заброшенного дома на Галактионовской

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Ранее не судимый безработный местный житель не стал отрицать своей причастности к возгоранию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В совершении преступления подозревается житель Самары 1992 года рождения.

18 апреля в 19.00 часов в отдел полиции по Ленинскому району Самары поступило сообщение о том, что на ул. Галактионовской произошло возгорание дома 1912 года постройки, пламя от которого распространилось на рядом стоящую жилую постройку. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС локализовали возгорание.

Выехавшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия. В ходе работы у полицейских появились основания полагать, что возгорание произошло в результате поджога.

В это время оперуполномоченные уголовного розыска, отрабатывая близлежащую территорию, на ул. Полевой обратили внимание на подозрительного прохожего, который нес чемодан и сумку, при сближении с ним полицейские увидели на его руках и одежде следы копоти. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили в сумке бумагу и зажигалки, указанные предметы были изъяты.

Задержанный – ранее не судимый безработный житель Красноглинского района 1992 года рождения – не стал отрицать своей причастности к возгоранию и пояснил, что во время сбора макулатуры в заброшенном доме у него возникло желание поджечь здание. После осуществления задуманного, понаблюдав некоторое время за распространением пламени, он покинул место происшествия, забрав с собой найденный в доме старый чемодан.

По ходатайству следствия, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО