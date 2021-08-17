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В Самаре задержан мужчина при попытке дать взятку полицейскому

17 августа 2021 09:42
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Мужчина передал сотруднику отдела уголовного розыска 70 тысяч рублей.

Советским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье "Дача взятки в крупном размере".

23 июля подозреваемый в служебном кабинете отдела полиции передал сотруднику отдела уголовного розыска 70 тысяч рублей, от предполагаемой суммы взятки в сумме 200 тысяч рублей, за не привлечение к уголовной ответственности за мошенничество. Сотрудник от получения денежных средств отказался, подозреваемый был задержан сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области после передачи денежных средств в рамках проведения оперативных мероприятий.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

 

Фото:   pixabay

Теги: дача взятки уголовное дело

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