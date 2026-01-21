В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом

Следственным отделом по Советскому району Самары в отношении 6-ти местных жительниц возбуждено несколько уголовных дел.

По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей, в результате чего незаконно получили сертификаты на материнский (семейный) капитал на общую сумму более 4 миллионов 200 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу следователем СК России выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы, а также на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.