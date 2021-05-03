В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на подростка в лифте

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Следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

"1 мая в лифте одного из домов, расположенных по улице Краснодонской в Промышленном районе города Самары, было совершено нападение с целью хищения сотового телефона на подростка 2005 года рождения, в результате которого потерпевший получил травмы и был госпитализирован в одно из лечебных заведений города Самары", - сообщили в СК СО.



В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого и установление всех обстоятельств происшествия.

Фото: СУ СК РФ СО