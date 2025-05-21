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В Самаре семейная пара обвиняется в производстве, хранении и покушении на сбыт наркотиков

21 мая 2025 14:33
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Общая масса обнаруженного и изъятого самарскими полицейскими - свыше 3 кг мефедрона и более 20 кг прекурсоров.

Следователем СУ Управления МВД России по городу Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих жителей областного центра. Они обвиняются в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2022 году 44-летний мужчина вместе с 36-летней супругой и малолетней дочерью переехал жить в Самарскую область, где арендовал жилой дом с надворными постройками на улице Шестая Толевая, а также гараж, находящийся на улице Промышленности в Советском районе областного центра.

По версии следствия, гараж по месту совместного жительства глава семьи оборудовал в качестве лаборатории по производству и синтезированию наркотического средства с целью дальнейшего оптового незаконного сбыта, а второй гараж, расположенный по улице Промышленности как место для хранения прекурсоров и химикатов для использования в производстве наркотического средства. Для близких и соседей он придумал легенду о том, что трудится в сфере дорожного строительства.

Деятельность мужчины пресекли в 2024 году сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области. При силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Самарской области полицейские задержали мужчину по месту жительства.

В ходе обысков по месту его жительства, в присутствии понятых, в арендованных мужчиной гаражах сотрудники полиции изъяли пластиковые, стеклянные и металлические тары и канистры с жидкостями и веществами внутри, противогазы, перчатки, вакуумные насосы и другие предметы, используемые для производства наркотического средства, канистры с жидкостями и веществами внутри (химикаты), а также наркотические средства.

В ходе допроса, глава семьи сообщил полицейским о тайнике, который он успел оборудовать около одного из домов по 8 Карьерному переулку в Железнодорожном районе, с целью сбыта произведённого им собственноручно наркотика. В ходе проверки информация подтвердилась: полицейские обнаружили в указанном месте картонную коробку с надписью «чудо», внутри которого находился сверток из черного полимера с веществом внутри.

Кроме того, в ходе обыска по месту его жительства, в одной из комнат частного дома, полицейские обнаружили в комоде сверток с порошкообразным веществом внутри, а также шприцы, стеклянный пузырек, и электронные весы. Задержанный и его супруга, отвечая на вопросы полицейских, признались, что наркотическое средство хранили для личного употребления, так как на протяжении долгого времени являются наркозависимыми.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Общая масса обнаруженного в гараже и тайнике наркотического вещества – мефедрона, составила свыше 3 кг, масса изъятых прекурсоров превысила 20 кг, а также для личного совместного употребления наркотическое средство метадон, массой около 5 гр.

Следователем СУ Управления МВД России по городу Самаре ранее не судимым супругам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Кроме того, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере). Уголовные дела соединены в одно производство.

Оба фигуранта признали свою вину. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения дела по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара Уголовное дело

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