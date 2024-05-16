В Самаре организована доследственная проверка по факту ДТП с участием маршрутного автобуса и 5-ти легковых автомобилей

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16 мая в Куйбышевском районе Самары на Южном шоссе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и пяти легковых автомобилей.

В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь.

По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, в рамках которой будут опрошены представители компании-перевозчика, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, а также другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО