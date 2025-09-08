Я нашел ошибку
Главные новости:
Палитра фестиваля в очередной раз наполнена яркими событиями.
В Самарской филармонии открылся Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем»
В Московской области проходит финал Кубка России по пулевой стрельбе.
Спортсменка из Самарской области Анна Тимофеева - победительница финала Кубка России по стрельбе
Маммограф и два рентген-аппарата экспертного класса.
В Самарской поликлинике №2 установлено современное цифровое оборудование
В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок.
Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах региона
Следователями и криминалистами установлена личность лица, проверяемого на причастность к преступлению.
В Самаре обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями
Участниками стали воспитанники отделений легкой атлетики, профессиональные спортсмены, ветераны и любители спорта.
«Самарская высота»: в сквере Фадеева прошел турнир по прыжкам в высоту
Важный нюанс — социальная пенсия по старости начинает выплачиваться на пять лет позже, чем обычная страховая пенсия.
Никогда не работавшие россияне будут получать пенсию
Активное участие в работе слёта приняла команда инженеров «Буревестника», в составе которой выпускник программы «Школа героев» Матвей Мартемьянов.
Самарские БПЛА оценили представители Минобороны РФ и силовых структур Беларуси на слёте «Дронница»
В Самаре обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями

8 сентября 2025 17:28
162
Следователями и криминалистами установлена личность лица, проверяемого на причастность к преступлению.

Следственным отделом по Октябрьскому району Самары по факту обнаружения тела мужчины без признаков жизни возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По версии следствия,  7 сентября, ночью, в непосредственной близости от одного из жилых домов по улице Подшипниковой в Октябрьском районе города Самары, обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с ножевыми ранениями грудной клетки.

Следователями и криминалистами следственного управления проведен значительный объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в результате которого установлена личность лица, проверяемого на причастность к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Полицейским мужчина рассказал, что похищенным планировал расплатиться за поездку в такси.
05 сентября 2025, 14:29
Самарский повар обвиняется в краже из пункта выдачи заказов
Полицейским мужчина рассказал, что похищенным планировал расплатиться за поездку в такси. Происшествия
520
В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения.
04 сентября 2025, 15:43
Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мальчика в детсаду Самары
В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения. Закон
571
Было изъято игровое оборудование.
03 сентября 2025, 18:31
Самарец заплатит штраф за незаконную игорную деятельность
Было изъято игровое оборудование. Закон
625
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
236
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
231
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
8 сентября 2025  12:54
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
216
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
8 сентября 2025  12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
217
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
8 сентября 2025  11:50
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
217
