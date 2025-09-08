В Самаре обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями

162

Следственным отделом по Октябрьскому району Самары по факту обнаружения тела мужчины без признаков жизни возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По версии следствия, 7 сентября, ночью, в непосредственной близости от одного из жилых домов по улице Подшипниковой в Октябрьском районе города Самары, обнаружено тело мужчины 1989 года рождения с ножевыми ранениями грудной клетки.

Следователями и криминалистами следственного управления проведен значительный объем следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в результате которого установлена личность лица, проверяемого на причастность к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО