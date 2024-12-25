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В Самаре индивидуальный предприниматель заплатит крупный штраф за покушение на дачу взятки 

25 декабря 2024 18:47
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Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей.

Установлено, что в период с 2022 года по 2023 год осужденный попытался передать посреднику путем системы безналичных переводов денежные средства на общую сумму в 699 тысяч рублей. Предполагалось, что посредник эти деньги передаст сотрудникам Россельхознадзора за оказание содействия в быстром получении 39-ти фитосанитарных сертификатов на принадлежащую осужденному подкарантинную продукцию - ячмень и пшеницу, без фактического прохождения проверок, установленных законодательством Российской Федерации. Однако посредник, не имея возможности исполнить обещание, оставил денежные средства себе.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Самара

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