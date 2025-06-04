В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате заработной платы сотруднику

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, предоставляющего клининговые услуги, подозреваемого в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы сотруднику.



По версии следствия, в период с 2023 года по 2024 год подозреваемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты сотруднику организации на сумму около 200 тысяч рублей.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, предпринимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств.

Фото: СУ СКР СО