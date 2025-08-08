Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны обсудили актуальные вопросы наращивания сотрудничества.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым
В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате более двух месяцев зарплаты сотрудникам
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +26, +28°С.
9 августа в регионе без осадков, до +28°С
Флешмобы, тренировки, соревнования по различным видам спорта и утренние зарядки проходят в парках, на спортивных объектах, на территориях школ и других локациях.
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В посёлке Сокский и селе Мордово-Аделяково завершены ремонтные работы в офисах врачей общей практики.
В Исаклинском районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
Они запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате более двух месяцев зарплаты сотрудникам

8 августа 2025 16:34
164
Возбуждено уголовное дело.

Ленинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по строительству жилых и нежилых зданий, подозреваемого по статье "Полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы".

По версии следствия, в период с января по август 2023 года подозреваемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты сотрудникам организации на сумму более 650 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, предпринимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
8 августа 2025  16:49
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
112
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
171
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
270
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
356
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
301
