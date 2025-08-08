В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате более двух месяцев зарплаты сотрудникам

164

Ленинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по строительству жилых и нежилых зданий, подозреваемого по статье "Полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы".



По версии следствия, в период с января по август 2023 года подозреваемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты сотрудникам организации на сумму более 650 тысяч рублей.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, предпринимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО