«Единая Россия» дарит радость: к 1 сентября сотни самарских семей получили помощь в школьных сборах

Парламентарии, общественники и социально ответственный бизнес оказывают поддержку детям из многодетных, малообеспеченных семей и семей участников СВО в рамках традиционной всероссийской акции «Собери ребёнка в школу».

«Для нас это устоявшаяся традиция: каждый год для ребятишек мы с помощниками готовим школьные рюкзачки с канцелярскими принадлежностями и сладкими сюрпризами от Тольяттинской фабрики «СлаСти». Нам помогает благотворительный фонд «Радость». Сегодня отправили 30 рюкзачков в Шигонский район», - рассказала руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева.

В Тольятти вместе с депутатами-единороссами городской Думы Николаем Спиваковым, Ольгой Корабельниковой, Романом Дидковским, Денисом Радченко и Верой Постновой

руководитель фракции ЕР в губернской думе поздравила ребят с началом школьного года и вручили подарки.

«Мы подготовили 100 рюкзачков для ребят из многодетных, малообеспеченных семей и детей, чьи папы защищают нашу Родину! Отличного учебного года и крепкого здоровья вам, ребята!», - пожелали будущим первоклассникам парламентарии.

В Кировском районе Самары депутат фракции «Единая Россия» Марина Антимонова передала подарки тем, кто впервые сядет за парты. В рамках традиционной акции партии «Единая Россия» «Собери ребёнка в школу», депутат встретилась с ребятами из многодетных семей и семей участников СВО. Для юных школьников было подготовлено и вручено именно то, что крайне необходимо им в новом учебном году.

«Сегодняшний день подарил мне массу светлых и трогательных эмоций. Видеть сияющие и счастливые глаза детей — это бесценно! Для нас, взрослых, очень важно поддержать семьи, особенно в преддверии 1 сентября, помочь им подготовиться к школе, снять часть хлопот и финансовой нагрузки с родителей.Такие акции — это не просто разовая помощь. Это наша реальная забота о будущем детей, о том, чтобы каждый ребёнок, независимо от обстоятельств, почувствовал праздник и пошёл в школу с радостью и уверенностью в своих силах. Я искренне благодарна партии «Единая Россия» за постоянное внимание к вопросам семьи и детства, а также всем, кто принимает участие в этой важной благотворительной деятельности.

Пусть новый учебный год станет для всех учеников Самарской области успешным, увлекательным и полным новых открытий!», - отметила Марина Антимонова.

В городском Дворце культуры Похвистнево благотворительная акция «Собери ребёнка в школу» стала настоящим праздником для детей и взрослых.

С предстоящим Днём знаний детей поздравили генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара», депутат Самарской Губернской Думы Владимир Субботин, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия», глава Похвистнево Сергей Попов, председатель местной Думы Александр Шулайкин.

Особое внимание было уделено ребятам, чьи отцы принимают участие в СВО. Каждый ребёнок получил полезный подарок от депутата, а ещё один презент уже от Дворца культуры - весёлая развлекательная программа.

В Челно-Вершинах подарки первоклашкам помог собрать ... Пожарно-спасательный отряд №42. Спасатели уверены: такие акции особенно важны, ведь это возможность помочь детям начать учебный год с радостью.

Депутат Самарской губернской Думы Юлия Хаджиева поделилась впечатлениями от поездки в Большечерниговском район.

«В преддверии Дня знаний, мы с моей командой подарили школьные рюкзаки и пеналы деткам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Убеждена, что именно сейчас, накануне большого шага в «школьные годы чудесные», важно, чтобы каждый малыш почувствовал заботу и поддержку от взрослых, проявил интерес к обучению, обрел уверенность.

Всегда верила в то, что даже маленькие поступки способны изменить чью-то жизнь к лучшему. Пусть каждый день в школе приносит радость, новые знания и вдохновение. Желаю всем школьникам яркого, интересного и успешного учебного года! Пусть он будет наполнен новыми открытиями, позитивными моментами и успехами в обучении!», - напутствовала первоклашек Юлия Хаджиева.

Акция «Собери ребёнка в школу» проходит по всей стране. В прошлом году «Единая Россия» помогла подготовить к школе 240 тысяч детей по всей стране. Цель акции — оказание адресной помощи в подготовке к началу нового учебного года детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям из многодетных семей и семей участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"