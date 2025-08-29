Я нашел ошибку
В этом году университет выпустил 561 высококвалифицированного специалиста. Подготовка врачей велась по 54 медицинским специальностям на 41 кафедре вуза.
242 врача-ординатора пополнят медучреждения региона: в СамГМУ прошел выпуск специалистов ординатуры 
Все услуги мастерской предоставляются бесплатно.
В Самарской области начала работу Протезно-ортопедическая мастерская с особой полоской препятствий для людей с протезами
Специальным гостем открытия фестиваля–ярмарки «Сделано в России» стала фигуристка Камила Валиева.
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» открылся в Пекине в честь китайского Дня влюбленных 
Социальный контракт был и остается одной из самых востребованных мер поддержки у жителей Самарской области.
Социальный контракт помог жительнице Самары организовать студию детских праздников
Акция «Собери ребёнка в школу» проходит по всей стране.
«Единая Россия» дарит радость: к 1 сентября сотни самарских семей получили помощь в школьных сборах
Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией.
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
На Центральном городском кладбище в Самаре активисты партпроекта «Историческая память» почтили память героев-земляков.
«Герои последнего боя»: в преддверии Дня Победы над милитаристской Японией в Самаре  провели памятную акцию 
Все 12 особых экономических зон ПФО уже признаны эффективными.
ПФО в лидерах по созданию особых экономических зон
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» открылся в Пекине в честь китайского Дня влюбленных 

29 августа 2025 20:40
100
Специальным гостем открытия фестиваля–ярмарки «Сделано в России» стала фигуристка Камила Валиева.

28 августа 2025 года в Центральном деловом районе Пекина, в торгово-развлекательном комплексе SOLANA, стартовал фестиваль-ярмарка «Сделано в России» с участием топовых китайских блогеров. Мероприятие, приуроченное к празднованию китайского Дня влюбленных (Циси), организовано Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ). Фестиваль продлится до 30 августа. 

РЭЦ активно вовлекает в фестиваль местных инфлюенсеров: популярные китайские блогеры ведут прямые эфиры с площадки, что позволяет миллионам зрителей познакомиться с российскими товарами и приобрести их в онлайн-магазинах «Сделано в России» на ведущих маркетплейсах, а также фирменных национальных офлайн-магазинах. 

Главным событием ярмарки станет стрим блогера Шисань, обладающей 20 миллионной аудиторией, на платформе социальной коммерции Kuaishou. 30 августа на прямой трансляции с опцией онлайн-продаж, Шисань представит китайским покупателям кондитерскую, сувенирную, косметическую продукцию, морепродукты и многие другие товары российского производства. 

Специальным гостем открытия фестиваля–ярмарки «Сделано в России» стала фигуристка Камила Валиева, серебряный призер чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов. Она провела автограф-сессию для поклонников и представила специальное ледовое шоу, собравшее сотни зрителей. 

В ярмарке принимают участие российские производители продуктов питания, косметики, сувениров и изделий народных промыслов, всего – более 500 наименований товарных позиций от 40 компаний из 26 регионов России. На прилавках можно найти продукцию от завода художественных красок «Невская палитра», ювелирные изделия из янтаря из Калининградской области от компании «Амбертим», а также украшения из кости мамонта от компании «Хотьковская фабрика резных художественных изделий» и многое другое эксклюзивно из России. Традиционно, фестиваль сопровождается насыщенной деловой программой: на площадке ярмарки РЭЦ организует целевые b2b-переговоры между российскими производителями и ведущими китайскими импортерами и дистрибьюторами.

«В истории нашего фестиваля, который уже прошел по разным городам Китая, это мероприятие шестое по счету. Но именно сегодня оно впервые проходит в столице Китайской Народной Республики — и для нас это большая честь». 

В течение трёх дней ярмарки мы представим более 500 наименований продукции под национальным брендом «Сделано в России». Это продукты питания, косметика, сувениры, изделия народных промыслов из самых разных регионов нашей страны. Обязательно пробуйте, приобретайте и открывайте для себя лучшие российские товары. 

Здесь, в Пекине, мы откроем первый столичный розничный магазин «Сделано в России», где качественные оригинальные российские товары будут доступны вам ежедневно и после завершения фестиваля. Вместе с китайскими партнёрами мы развиваем торговую инфраструктуру, создаём национальные экспозиции и представительства, открываем постоянные офлайн- и онлайн-точки продаж. Всё это способствует росту доверия к российским товарам, укрепляет культурные связи и расширяет наши общие возможности», — рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. 

Фестиваль сопровождает насыщенная культурная программа: выступления фольклорных коллективов, национальная музыка и танцы создают праздничную атмосферу и превращают мероприятие в заметное событие культурной жизни Пекина. Одним из самых заметных коллективов стал Московский театр песни «ЯР». Российская компания VK открыла на фестивале цифровую выставку «Digital Art Russia». Посетители через цифровое искусство смогут переосмыслить роль искусственного интеллекта и увидеть, что из себя представляет программный код и другие сложно визуализируемые вещи. В своих работах художники также исследуют связь спорта и креативной энергии, вдохновляются природой и культурой Мурманской области, а также размышляют о будущем и развитии технологий в городской среде. 

Фестивали-ярмарки «Сделано в России» проводятся в рамках программы продвижения российской продукции под международным брендом. Координатором выступает Минпромторг России в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», оператор — Российский экспортный центр. С 2017 года программа помогает компаниям выходить на новые рынки и укреплять доверие потребителей. Роль мероприятий в расширении ассортимента российского экспорта в Китай отметили на высшем уровне в ходе встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2025 году.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

