Самарец 4 года проведет в колонии  за организацию незаконной миграции

187

По имеющимся данным, самарец (1986 г.р.) c целью получения материальной выгоды, применяя различные способы, организовал нелегальное пребывание и фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранцев в Российской Федерации.

Установлено, что в течение прошлого года мужчина, который не имел официального источника дохода, заключил фиктивные гражданско-правовые договоры с 191 гражданином стран ближнего зарубежья, прибывшим в Самару в поисках работы, получив за это денежное вознаграждение в размере не менее 500 рублей с каждого.

Со слов обвиняемого, он встречал приезжих на улице и предлагал им за деньги свои услуги по организации пребывания в Российской Федерации.

Кроме того, при проверке выяснилось, что он осуществил фиктивную постановку на учет более 80 иностранцев в квартире, где проживал вместе с супругой и сыном. За свои незаконные услуги с каждой сделки он получил по 500 рублей.

Сотрудники полиции провели осмотр жилого помещения, опросили соседей мужчины и установили, что квартира на ул. Краснодонской не предназначена для размещения зарегистрированного количества человек.

Фигуранту полицейскими предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Советский районный суд г.Самары признал достаточными для вынесения обвинительного приговора доказательства, собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками полиции. С учетом всех обстоятельств, ранее судимому за незаконный оборот наркотиков мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО