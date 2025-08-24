Я нашел ошибку
Главные новости:
Власти ожидают, что это поможет бороться с получением злоумышленниками доступа к чужим аккаунтам.
У россиян проверят сотовые номера, привязанные к госуслугам
Водитель авто госпитализирован.
В Большеглушицком районе на автодороге автомобиль съехал в кювет и перевернулся
Для здоровья сердца основу рациона должны составлять простые продукты.
Кардиолог: о правильном питании для здоровья сердца
Порывы ветра и волны отнесли плавсредства к скалистому берегу.
Спасатели оказали помощь 4 сапбордистам в Жигулевском море
В течение прошлого года мужчина заключил фиктивные договоры с 191 гражданином стран ближнего зарубежья, прибывшим в Самару в поисках работы.
Самарец 4 года проведет в колонии  за организацию незаконной миграции
Будьте бдительны.
В регионе вечером 23 августа объявили опасность атаки БПЛА
В ходе опроса задержанный пояснил, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.
Тольяттинские полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В 2025 году 11 творческих пространств организовали в домах культуры.
В новом учебном году у школьников и студентов региона появятся современные локации для творчества
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец 4 года проведет в колонии  за организацию незаконной миграции

24 августа 2025 10:52
187
В течение прошлого года мужчина заключил фиктивные договоры с 191 гражданином стран ближнего зарубежья, прибывшим в Самару в поисках работы.

По имеющимся данным,  самарец (1986 г.р.) c целью получения материальной выгоды, применяя различные способы, организовал нелегальное пребывание и фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранцев в Российской Федерации.

Установлено, что в течение прошлого года мужчина, который не имел официального источника дохода, заключил фиктивные гражданско-правовые договоры с 191 гражданином стран ближнего зарубежья, прибывшим в Самару в поисках работы, получив за это денежное вознаграждение в размере не менее 500 рублей с каждого.

Со слов обвиняемого, он встречал приезжих на улице и предлагал им за деньги свои услуги по организации пребывания в Российской Федерации.

Кроме того, при проверке выяснилось, что он осуществил фиктивную постановку на учет более 80 иностранцев в квартире, где проживал вместе с супругой и сыном. За свои незаконные услуги с каждой сделки он получил по 500 рублей.

Сотрудники полиции провели осмотр жилого помещения, опросили соседей мужчины и установили, что квартира на ул. Краснодонской не предназначена для размещения зарегистрированного количества человек.

Фигуранту полицейскими предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Советский районный суд г.Самары признал достаточными для вынесения обвинительного приговора доказательства, собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками полиции. С учетом всех обстоятельств, ранее судимому за незаконный оборот наркотиков мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Решением суда они лишены свободы.
22 августа 2025, 19:36
Бывший руководитель департамента градостроительства Самары и его брат признаны виновными в коррупционных преступлениях
Решением суда они лишены свободы.   Закон
948
Как поясняет пострадавший, он сам не понял, как доверился неизвестным. Полицейские вернули пожилому человеку все его сбережения.
22 августа 2025, 09:30
Самарские полицейские предотвратили аферу, спасли 834 тыс. руб. пенсионера
Как поясняет пострадавший, он сам не понял, как доверился неизвестным. Полицейские вернули пожилому человеку все его сбережения. Общество
423
Пенсионерка, не имея возможности обратиться в медучреждение, неоднократно обращалась за помощью к соседям, которые вызывали ей бригаду скорой медицинской помощи.
21 августа 2025, 12:47
Уголовное дело: самарец подозревается в систематическом избиении матери 
Пенсионерка, не имея возможности обратиться в медучреждение, неоднократно обращалась за помощью к соседям, которые вызывали ей бригаду скорой медицинской... Закон
561
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
491
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
845
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
841
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1178
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
966
Весь список