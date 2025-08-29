Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров

279

Художественный руководитель и главный дирижер Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин в составе российской делегации профессионального духового сообщества принял участие в XXII Конференции Азиатско-Тихоокеанской ассоциации руководителей духовых оркестров (APBDA) в Сингапуре.



«Это первая Азиатско-Тихоокеанская конференция, в которой принимала участие российская делегация. То, что в ее составе художественный руководитель Самарского концертного оркестра – особая гордость для нашего города и региона в целом. Учитывая, что в Самаре есть свой фестиваль духовых оркестров, куда приезжают коллективы со всей России, нам важен опыт других городов и стран, важны новые профессиональные контакты в этой сфере. Знаю, насколько Сергей увлечен своим делом и предан музыкальному искусству, и уверена, он возвращается с новыми впечатлениями и идеями для развития духового искусства в Самаре», – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева.



В составе российской делегации в конференции приняли участие художественный руководитель и дирижёр Уральского государственного духового оркестра Александр Павлов, художественный руководитель и главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов и художественный руководитель Муниципального духового оркестра г. Новоуральска Геннадий Соколов. Возглавил делегацию президент Всероссийского духового общества имени В. Халилова, генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.



«Азиатско-Тихоокеанская конференция проходит на мировом уровне и является одной из самых масштабных по духовому искусству. Российская делегация участвует в ней впервые, и думаю, не случайно началась конференция с произведения русского композитора Модеста Мусогрского – фантазии «Картинки с выставки». Здесь представлены коллективы всех уровней – музыкальные школы, музыкальные училища и колледжи, оркестры высших учебных заведений, профессиональные духовые оркестры. Мы с коллегами посетили все мастер-классы и концерты, нас впечатлили выступления оркестров из Макао, Сингапура,Тайланда и Токио», – поделился Сергей Рыбин.



Основным итогом участия российской делегации стало принятие «Духового общества имени Валерия Халилова» в состав Азиатско-Тихоокеанской ассоциации духовых оркестров. Это будет способствовать развитию сотрудничества между оркестрами России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, установлению профессиональных связей, обмену опытом, а также проведению совместных фестивалей и образовательных программ.

Фото: администрация Самары