Главные новости:
Всего в этом году по плану высадка более 850 гектаров.
Этой осенью самарские лесоводы высадят порядка 5,6 миллиона сеянцев разных пород
На сегодняшний день работы полностью завершены в нескольких городах и районах области.
В губернии продолжается благоустройство общественных пространств и дворов
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач
Евгений Евграфов стал лучшим начальником пожарного караула Самарской области.
Конкурс «Лучший по профессии» прошел в ГУ МЧС СО
Соблюдение нового расписания будет отслеживать Департамент транспорта.
Расписание четырех автобусных маршрутов будет скорректировано в Самаре с 1 сентября
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс». 
Энергетики «Т Плюс» и директора самарских школ оценили благоустройство после ремонтов теплосетей
Ключевым вопросом стало обсуждение участия фонда в программах по переселению из аварийного жилья и предоставлению жилья детям-сиротам.
Вячеслав Федорищев встретился с руководителем фонда развития жилищного строительства Самарской области
Самарскую область на конкурсе представляет работа Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы»,  которая признана лучшей по итогам регионального отбора 75 кандидатов.
«ФормАРТ»: мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров

29 августа 2025 14:31
279
Это первая Азиатско-Тихоокеанская конференция, в которой принимала участие российская делегация.

Художественный руководитель и главный дирижер Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин в составе российской делегации профессионального духового сообщества принял участие в XXII Конференции Азиатско-Тихоокеанской ассоциации руководителей духовых оркестров (APBDA) в Сингапуре. 

«Это первая Азиатско-Тихоокеанская конференция, в которой принимала участие российская делегация. То, что в ее составе художественный руководитель Самарского концертного оркестра – особая гордость для нашего города и региона в целом. Учитывая, что в Самаре есть свой фестиваль духовых оркестров, куда приезжают коллективы со всей России, нам важен опыт других городов и стран, важны новые профессиональные контакты в этой сфере. Знаю, насколько Сергей увлечен своим делом и предан музыкальному искусству, и уверена, он возвращается с новыми впечатлениями и идеями для развития духового искусства в Самаре», – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева. 

В составе российской делегации в конференции приняли участие художественный руководитель и дирижёр Уральского государственного духового оркестра Александр Павлов, художественный руководитель и главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов и художественный руководитель Муниципального духового оркестра г. Новоуральска Геннадий Соколов. Возглавил делегацию президент Всероссийского духового общества имени В. Халилова, генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.

«Азиатско-Тихоокеанская конференция проходит на мировом уровне и является одной из самых масштабных по духовому искусству. Российская делегация участвует в ней впервые, и думаю, не случайно началась конференция с произведения русского композитора Модеста Мусогрского – фантазии  «Картинки с выставки». Здесь представлены коллективы всех уровней – музыкальные школы, музыкальные училища и колледжи, оркестры высших учебных заведений, профессиональные духовые оркестры. Мы с коллегами посетили все мастер-классы и концерты, нас впечатлили выступления оркестров из Макао, Сингапура,Тайланда и Токио», – поделился Сергей Рыбин.

Основным итогом участия российской делегации стало принятие «Духового общества имени Валерия Халилова» в состав Азиатско-Тихоокеанской ассоциации духовых оркестров. Это будет способствовать развитию сотрудничества между оркестрами России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, установлению профессиональных связей, обмену опытом, а также проведению совместных фестивалей и образовательных программ.

 

Фото:  администрация Самары

