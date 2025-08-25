Мошенники придумали целую детективную историю, чтобы выманить деньги у самарчанки

Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мошенники придумали целую детективную историю, чтобы выманить деньги у самарчанки

25 августа 2025 09:31
611
Курьеру с паролем «Вишня» женщина отдала более миллиона рублей.

В дежурную часть ОП по Кировскому району поступило заявление от 60-летней жительницы Самары. Женщина рассказала, как стала жертвой изощрённой мошеннической схемы, начавшейся с обычного звонка на домашний телефон, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступники действовали по отработанному сценарию: представились сотрудниками одного из провайдеров, затем подключили имитацию работы правоохранительных органов. Они использовали психологические приёмы, чтобы заставить потерпевшую сначала продиктовать паспортные данные, а потом и вовсе передать курьеру более миллиона рублей.

После получения заявления дежурный оперативно передал информацию следственно-оперативной группе. В настоящее время для раскрытия преступления полицейские возбудили уголовное дело, анализируют телефонные переговоры, изучают детали банковских операций, оперативники провели поквартирный обход в районе совершения преступления. Сотрудники полиции изъяли и изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать передачу денег.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают возможные места появления и жительства курьера и организаторов схемы.

Пароль «Вишня» должен был насторожить потерпевшую. Мошенники придумали целую детективную историю: деньги нужно было завернуть в целлофановый пакет и передать курьеру, который назовёт определённый пароль. Однако женщина, находясь под постоянным психологическим давлением собеседника, не заметила подвоха.

Гражданам следует помнить: если вам звонят и просят перевести деньги или передать их курьеру — это однозначно мошенники. Настоящие сотрудники полиции никогда не будут торопить с принятием решений и требовать немедленных финансовых операций. При любых подозрительных звонках кладите трубку и сообщайте в полицию по номеру 112.

Расследование продолжается, и сотрудники полиции делают всё возможное, чтобы найти и привлечь к ответственности всех участников преступной схемы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Клиенты при заключении договора с незнакомцем на изготовление мебели осуществляли предоплату, после чего «бизнесмен» прекращал общение.
25 августа 2025, 12:02
Самарский предприниматель обвиняется в мошенничестве в отношении 20 клиентов 
Клиенты при заключении договора с незнакомцем на изготовление мебели осуществляли предоплату, после чего «бизнесмен» прекращал общение. Закон
201
В течение прошлого года мужчина заключил фиктивные договоры с 191 гражданином стран ближнего зарубежья, прибывшим в Самару в поисках работы.
24 августа 2025, 10:52
Самарец 4 года проведет в колонии  за организацию незаконной миграции
В течение прошлого года мужчина заключил фиктивные договоры с 191 гражданином стран ближнего зарубежья, прибывшим в Самару в поисках работы. Закон
492
Решением суда они лишены свободы.
22 августа 2025, 19:36
Бывший руководитель департамента градостроительства Самары и его брат признаны виновными в коррупционных преступлениях
Решением суда они лишены свободы.   Закон
1137
В центре внимания
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
273
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
608
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
924
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
920
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1253
Весь список