Мошенники придумали целую детективную историю, чтобы выманить деньги у самарчанки

611

В дежурную часть ОП по Кировскому району поступило заявление от 60-летней жительницы Самары. Женщина рассказала, как стала жертвой изощрённой мошеннической схемы, начавшейся с обычного звонка на домашний телефон, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступники действовали по отработанному сценарию: представились сотрудниками одного из провайдеров, затем подключили имитацию работы правоохранительных органов. Они использовали психологические приёмы, чтобы заставить потерпевшую сначала продиктовать паспортные данные, а потом и вовсе передать курьеру более миллиона рублей.

После получения заявления дежурный оперативно передал информацию следственно-оперативной группе. В настоящее время для раскрытия преступления полицейские возбудили уголовное дело, анализируют телефонные переговоры, изучают детали банковских операций, оперативники провели поквартирный обход в районе совершения преступления. Сотрудники полиции изъяли и изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать передачу денег.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают возможные места появления и жительства курьера и организаторов схемы.

Пароль «Вишня» должен был насторожить потерпевшую. Мошенники придумали целую детективную историю: деньги нужно было завернуть в целлофановый пакет и передать курьеру, который назовёт определённый пароль. Однако женщина, находясь под постоянным психологическим давлением собеседника, не заметила подвоха.

Гражданам следует помнить: если вам звонят и просят перевести деньги или передать их курьеру — это однозначно мошенники. Настоящие сотрудники полиции никогда не будут торопить с принятием решений и требовать немедленных финансовых операций. При любых подозрительных звонках кладите трубку и сообщайте в полицию по номеру 112.

Расследование продолжается, и сотрудники полиции делают всё возможное, чтобы найти и привлечь к ответственности всех участников преступной схемы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО