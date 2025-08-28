439

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен. Информацию об этом он опубликовал в своих каналах в Telegram и MAX.

«Сегодня над территорией Самарской области уничтожен 21 БПЛА. Благодарю Минобороны, специалистов ПВО, которые сделали все возможное, чтобы отбить атаку врага и минимизировать урон. Спасибо оперативным службам, которые быстро и слаженно устранили последствия. Возникший пожар был потушен в кратчайшие сроки», — написал глава региона.

Губернатор также призвал жителей Самарской области воздержаться от публикации в интернете фотографий и видео последствий атаки:

«Враг не оставляет попыток разрушить объекты нашей инфраструктуры. Уже не в первый раз обращаю внимание на то, что в социальных сетях и СМИ появляются фото и видео с мест падения беспилотных летательных аппаратов. Повторяю: этого делать нельзя категорически! Противник использует подобные материалы для организации следующих атак, глумится и искажает факты, которые затем распространяются как фейки. Авторы таких публикаций способствуют преступным действиям врага», — написал Вячеслав Федорищев.

Угрозу атаки БПЛА в Самарской области объявили около 3:00 в четверг, 28 августа. Чуть позже Росавиация ввела ограничения в аэропорту Курумоч. Их сняли только спустя 4 часа, в 7:50 по местному времени. К тому моменту в самарской воздушной гавани задержали или отменили 11 рейсов.

Местные жители сообщали о густом черном дыме, который поднимается в южной части города. Там же проходит и отрезок железной дороги, связывающий Самару и Сызрань. «Самарская ППК» вслед за Курумочем ограничила движение поездов в этом направлении.

Около 7:30 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки БПЛА по региону. Позже в Минобороны добавили, что в область прилетело рекордное число дронов — 21 беспилотник, пишет 63.ру.