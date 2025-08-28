Я нашел ошибку
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен

28 августа 2025 12:39
439
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен. Информацию об этом он опубликовал в своих каналах в Telegram и MAX.

«Сегодня над территорией Самарской области уничтожен 21 БПЛА. Благодарю Минобороны, специалистов ПВО, которые сделали все возможное, чтобы отбить атаку врага и минимизировать урон. Спасибо оперативным службам, которые быстро и слаженно устранили последствия. Возникший пожар был потушен в кратчайшие сроки», — написал глава региона.

Губернатор также призвал жителей Самарской области воздержаться от публикации в интернете фотографий и видео последствий атаки:

«Враг не оставляет попыток разрушить объекты нашей инфраструктуры. Уже не в первый раз обращаю внимание на то, что в социальных сетях и СМИ появляются фото и видео с мест падения беспилотных летательных аппаратов. Повторяю: этого делать нельзя категорически! Противник использует подобные материалы для организации следующих атак, глумится и искажает факты, которые затем распространяются как фейки. Авторы таких публикаций способствуют преступным действиям врага», — написал Вячеслав Федорищев.

Угрозу атаки БПЛА в Самарской области объявили около 3:00 в четверг, 28 августа. Чуть позже Росавиация ввела ограничения в аэропорту Курумоч. Их сняли только спустя 4 часа, в 7:50 по местному времени. К тому моменту в самарской воздушной гавани задержали или отменили 11 рейсов.

Местные жители сообщали о густом черном дыме, который поднимается в южной части города. Там же проходит и отрезок железной дороги, связывающий Самару и Сызрань. «Самарская ППК» вслед за Курумочем ограничила движение поездов в этом направлении.

Около 7:30 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки БПЛА по региону. Позже в Минобороны добавили, что в область прилетело рекордное число дронов — 21 беспилотник, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания

В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025, 09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
Три пригородных поезда отменены. Происшествия
380
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025, 09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
По данным Минобороны РФ, в течение ночи средства ПВО сбили 102 БПЛА над семью российскими регионами, в том числе 21 дрон — над Самарской областью Происшествия
184
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025, 09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
Работает ПВО и оперативные службы. Происшествия
556
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
100
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
404
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
198
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
583
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
332
