Он откроется уже осенью 2025 года.
В Смышляевке продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса
«Крылья Советов» и московский ЦСКА договорились об аренде футболиста до конца сезона 2025/26.
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч – игрок «Крыльев Советов»
В этом году университет выпустил 561 высококвалифицированного специалиста. Подготовка врачей велась по 54 медицинским специальностям на 41 кафедре вуза.
242 врача-ординатора пополнят медучреждения региона: в СамГМУ прошел выпуск специалистов ординатуры 
Все услуги мастерской предоставляются бесплатно.
В Самарской области начала работу Протезно-ортопедическая мастерская с особой полоской препятствий для людей с протезами
Специальным гостем открытия фестиваля–ярмарки «Сделано в России» стала фигуристка Камила Валиева.
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» открылся в Пекине в честь китайского Дня влюбленных 
Социальный контракт был и остается одной из самых востребованных мер поддержки у жителей Самарской области.
Социальный контракт помог жительнице Самары организовать студию детских праздников
Акция «Собери ребёнка в школу» проходит по всей стране.
«Единая Россия» дарит радость: к 1 сентября сотни самарских семей получили помощь в школьных сборах
Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией.
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
29 августа 2025 21:41
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч продолжит карьеру в Самаре. «Крылья Советов» и московский ЦСКА договорились об аренде футболиста до конца сезона 2025/26. Он будет выступать под номером 38.

Гайч перешёл в ЦСКА в 2020 году из аргентинского «Сан-Лоренсо». За армейцев он провёл 39 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Также выступал на правах аренды за итальянские клубы «Беневенто» и «Верона», испанскую «Уэску», а также за турецкие «Ризеспор» и «Антальяспор».

В прошлом сезоне форвард дважды выходил на поле за ЦСКА в РПЛ и Кубке России, а также провёл 38 матчей за «Антальяспор» в чемпионате и Кубке Турции, в которых забил 9 мячей.

Адольфо имеет опыт выступлений за национальные сборные Аргентины, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

