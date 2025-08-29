Аргентинский нападающий Адольфо Гайч – игрок «Крыльев Советов»

145

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч продолжит карьеру в Самаре. «Крылья Советов» и московский ЦСКА договорились об аренде футболиста до конца сезона 2025/26. Он будет выступать под номером 38.

Гайч перешёл в ЦСКА в 2020 году из аргентинского «Сан-Лоренсо». За армейцев он провёл 39 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Также выступал на правах аренды за итальянские клубы «Беневенто» и «Верона», испанскую «Уэску», а также за турецкие «Ризеспор» и «Антальяспор».

В прошлом сезоне форвард дважды выходил на поле за ЦСКА в РПЛ и Кубке России, а также провёл 38 матчей за «Антальяспор» в чемпионате и Кубке Турции, в которых забил 9 мячей.

Адольфо имеет опыт выступлений за национальные сборные Аргентины, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"