В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник

168

В Сызрани 1 сентября 2025 года пройдет казачий праздник. Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией. Гостей ждут в Казачьем парке на улице Интернациональной. 0+

Он начнется в 16:30 с молебна в часовне во имя Всех Святых, расположенном на территории парка.

Продолжит программу праздника концерт творческих коллективов, также пройдут мастер-классы.

Местные мастера представят свою продукция в рамках ярмарки.

Еще гостей ждет угощение - настоящий казачий кулеш и бесплатное мороженое для детей.

Дата: 1 сентября 2025 года.

Время: 16.30.

Место проведения: Казачий парк (г.о. Сызрань, ул. Интернациональная, 153)

На праздник приглашаются все желающие!

Фото: организаторы мероприятия