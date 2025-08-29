Я нашел ошибку
В этом году университет выпустил 561 высококвалифицированного специалиста. Подготовка врачей велась по 54 медицинским специальностям на 41 кафедре вуза.
242 врача-ординатора пополнят медучреждения региона: в СамГМУ прошел выпуск специалистов ординатуры 
Все услуги мастерской предоставляются бесплатно.
В Самарской области начала работу Протезно-ортопедическая мастерская с особой полоской препятствий для людей с протезами
Специальным гостем открытия фестиваля–ярмарки «Сделано в России» стала фигуристка Камила Валиева.
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» открылся в Пекине в честь китайского Дня влюбленных 
Социальный контракт был и остается одной из самых востребованных мер поддержки у жителей Самарской области.
Социальный контракт помог жительнице Самары организовать студию детских праздников
Акция «Собери ребёнка в школу» проходит по всей стране.
«Единая Россия» дарит радость: к 1 сентября сотни самарских семей получили помощь в школьных сборах
Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией.
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
На Центральном городском кладбище в Самаре активисты партпроекта «Историческая память» почтили память героев-земляков.
«Герои последнего боя»: в преддверии Дня Победы над милитаристской Японией в Самаре  провели памятную акцию 
Все 12 особых экономических зон ПФО уже признаны эффективными.
ПФО в лидерах по созданию особых экономических зон
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник

29 августа 2025 19:10
168
Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией.

В Сызрани 1 сентября 2025 года пройдет казачий праздник. Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией. Гостей ждут в Казачьем парке на улице Интернациональной.   0+

Он начнется в 16:30 с молебна в часовне во имя Всех Святых, расположенном на территории парка. 

Продолжит программу праздника концерт творческих коллективов, также пройдут мастер-классы. 

Местные мастера представят свою продукция в рамках ярмарки. 

Еще гостей ждет угощение - настоящий казачий кулеш и бесплатное мороженое для детей. 

Дата: 1 сентября 2025 года.
Время: 16.30.
Место проведения: Казачий парк (г.о. Сызрань, ул. Интернациональная, 153) 
На праздник приглашаются все желающие!

 

Фото:  организаторы мероприятия

 

