В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник

В Сызрани 1 сентября 2025 года пройдет казачий праздник. Его проведение в первый день осени, в День Донской иконы Божией матери стало уже традицией. Гостей ждут в Казачьем парке на улице Интернациональной. 0+
Он начнется в 16:30 с молебна в часовне во имя Всех Святых, расположенном на территории парка.
Продолжит программу праздника концерт творческих коллективов, также пройдут мастер-классы.
Местные мастера представят свою продукция в рамках ярмарки.
Еще гостей ждет угощение - настоящий казачий кулеш и бесплатное мороженое для детей.
Дата: 1 сентября 2025 года.
Время: 16.30.
Место проведения: Казачий парк (г.о. Сызрань, ул. Интернациональная, 153)
На праздник приглашаются все желающие!
Фото: организаторы мероприятия