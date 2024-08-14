Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти

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В субботу 17 августа в Сызрани пройдет традиционный городской праздник - брендовый гастрономический фестиваль «Сызранский помидор». Праздник стартует в 16.00 на площади им. Ленина ярким карнавальным шествием, которое объединит разнообразные тематические колонны и участников XXVIII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». Музыкальной кульминацией парада станет выступление сводного духового оркестра фестиваля.



Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах, приобрести семена, а также купить лучшие помидоры самарской земли.



В связи с этим состоится запуск электропоезда на фестиваль «Сызранский помидор» специальным рейсом по маршруту Тольятти – Сызрань-1 – Тольятти.



Из Тольятти отправление с железнодорожного вокзала в 11.10, на станцию Сызрань-1 электропоезд прибывает в 13.30. Проследует через Жигулевское море (11.31) и Жигулевск (12.02). Со станции Сызрань-1 отправление – в 19.35, прибытие в Тольятти – в 22.01. Проследует через Жигулевск (21.13) и Жигулевское море (21.28).



Обслуживание поезда предусматривается составом ЭД4М в четырехвагонном исполнении.



Приобрести билеты можно в пригородных кассах АО «Самарская ППК», в БПА на станциях Тольятти и Жигулевское море, а также в МП РЖД пассажирам.



Телефон для справок +7 937 064 73 69.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области