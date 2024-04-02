Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2024 году обновят оставшийся участок – от дома № 106 по улице Республиканской до дома № 57а по улице Олимпийской. 
«Безопасные качественные дороги»: в Самаре ремонтируют  участок улицы Алма-Атинской 
Также ему необходима реабилитация после тяжелого ранения, полученного в декабре 2021 года. Сейчас мужчина передвигается с помощью ходунков.
Бойцу СВО помогли оформить удостоверение ветерана боевых действий
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +13, +15°С.
3 апреля в регионе без осадков, до +16°С
ГУ МЧС СО: мониторинг паводковой обcтановки в регионе
ГУ МЧС СО: мониторинг паводковой обcтановки в регионе
На лед в общей сложности выходили 33 команды.
В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках
На данный момент этим сервисом пользуются порядка 55% клиентов энергокомпании.
Квитанции «ЭнергосбыТ Плюс» на оплату тепла и горячей воды доступны в личном кабинете
Посетить экспозицию можно будет до 30 апреля.
В Самарской областной библиотеке открылась выставка,посвященная истории телевидения
Среди команд юношей и девушек – студентов образовательных организаций высшего образования Самарской области.
В губернии состоялись областные соревнования по баскетболу 3х3
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.29
-0.08
EUR 99.57
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках
В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО
Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках

2 апреля 2024 18:16
114
На лед в общей сложности выходили 33 команды.

В Сызрани в ледовом дворце спорта "Сызрань-Арена" завершились соревнования по фигурному катанию на коньках в дисциплине "синхронное катание". Юноши и девушки 10-15 лет разыграли первенство России среди спортсменов I спортивного разряда, фигуристы II спортивного разряда соревновались в рамках всероссийских финальных соревнований "Сызраночка", кандидаты в мастера спорта – всероссийских финальных соревнований "Кубок федерации".

На лед в общей сложности выходили 33 команды из республики Татарстан, Краснодарского и Красноярского края, Брянской, Московской, Омской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Томской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы.

II разряд
 Голден Прайз (Санкт-Петербург)
 Матрешки (Татарстан)
 Фриволите-2 (Московская область)

I разряд
 Санрайз-2 (Санкт-Петербург)
 Мистраль (Санкт-Петербург)
 Казаночка (Татарстан)

КМС
 Санрайз-1 (Санкт-Петербург)
 Идель (Татарстан)
 Жемчужина (Самарская область)

 

Фото: минспорта СО

Теги: Мероприятия Сызрань

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО
01 апреля 2024, 10:26
В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО
Мероприятие состоится 6 и 7 апреля в ТК ГуДок. Общество
320
Передвигаться на СИМе можно только одному человеку. Брать с собой пассажиров запрещается.
29 марта 2024, 17:15
Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности
Передвигаться на СИМе можно только одному человеку. Брать с собой пассажиров запрещается. Общество
703
11 августа 2021, 12:34
Сызрань и Самарская Лука оказались самыми востребованными вариантами «тура выходного дня»
Более 60 процентов посетителей, виртуально «гулявших» по Самаре и Сызрани летом 2021 года, составляют москвичи. Туризм
5822
В центре внимания
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
2 апреля 2024  14:57
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
212
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
2 апреля 2024  13:18
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
195
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
839
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
334
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
31 марта 2024  13:08
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
491
Весь список