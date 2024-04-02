В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках

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В Сызрани в ледовом дворце спорта "Сызрань-Арена" завершились соревнования по фигурному катанию на коньках в дисциплине "синхронное катание". Юноши и девушки 10-15 лет разыграли первенство России среди спортсменов I спортивного разряда, фигуристы II спортивного разряда соревновались в рамках всероссийских финальных соревнований "Сызраночка", кандидаты в мастера спорта – всероссийских финальных соревнований "Кубок федерации".



На лед в общей сложности выходили 33 команды из республики Татарстан, Краснодарского и Красноярского края, Брянской, Московской, Омской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Томской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы.



II разряд

Голден Прайз (Санкт-Петербург)

Матрешки (Татарстан)

Фриволите-2 (Московская область)



I разряд

Санрайз-2 (Санкт-Петербург)

Мистраль (Санкт-Петербург)

Казаночка (Татарстан)



КМС

Санрайз-1 (Санкт-Петербург)

Идель (Татарстан)

Жемчужина (Самарская область)

Фото: минспорта СО