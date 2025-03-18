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В конце профилактических мероприятий родителям и школьникам раздавали профилактические памятки и буклеты.
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Транспортные полицейские Сызрани приняли участие в родительских собраниях
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Транспортные полицейские Сызрани приняли участие в родительских собраниях

18 марта 2025 14:46
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В конце профилактических мероприятий родителям и школьникам раздавали профилактические памятки и буклеты.

В рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025» сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте проводят профилактические мероприятия в школах.

Главная задача операции – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также выявление и пресечение фактов вовлечения детей в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств.

С 10 марта 2025 года транспортные полицейские посетили школы г. Октябрьска, г. Кузнецк, г. Сызрани и Сызранского района.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела совместно с представителями службы по контролю за оборотом наркотиков приняли участие в проведении родительских собраний в ГБОУ СОШ № 11 и ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани. Полицейские рассказали родителям о новых видах мошенничества и способах вовлечения подростков в преступную деятельность. Также напомнили взрослым о необходимости общения с подростками на темы безопасного поведения, особенно в цифровом пространстве.

В ходе лекций и бесед с учениками школ, расположенных на территории обслуживания, транспортные полицейские объясняли, что молодые люди вовлекаются в преступную деятельность в поисках легкого заработка, не понимая, что своими действиями подвергают большой опасности себя и окружающих. Чаще всего они не осознают и не понимают степень ответственности за совершенные правонарушения. Организаторы преступной деятельности умело вводят в заблуждение, рассказывают только о большой прибыли, избегая ответов о правовых последствиях.

Сотрудники транспортной полиции на примерах разъяснили подросткам нормы административного и уголовного законодательства за отдельные виды правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Рассказали о последствиях употребления наркотиков, их негативном влиянии на организм человека.

В конце профилактических мероприятий родителям и школьникам раздавали профилактические памятки и буклеты.

 

Пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Мероприятия Сызрань

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